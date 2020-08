El maltrato animal sigue siendo una problemática social dentro de la ciudadanía peruana y es que en los últimos días se han dado a conocer varios casos de estos actos que son considerados delitos penales.

Tal y como menciona la Ley N° 30407, si alguna persona comete actos de crueldad contra un animal o lo abandona, puede enfrentar dos tipos de condenas: la primera es una sanción de tres años de cárcel, 100 a 180 días-multa y con una inhabilitación temporal o definitiva para tener animales.

PUEDES VER: Los casos de maltrato animal aumentan frente una ley que no es suficiente para protegerlos

El otro tipo de sanción que puede afrontar una persona que cometa maltrato animal y que derive en una muerte, conlleva a una pena privativa de libertad de tres a cinco años de cárcel según menciona la norma que está estipulada en el diario El Peruano y que fue promulgada en enero del 2016.

Cabe destacar que esta ley de protección animal no incluye corridas de toros y pelea de gallos ya que son considerados eventos culturales.

La venta de cachorros en las calles está prohibida por ley. Foto: Cortesía / María del Socorro Paredes.

¿Las condenas contra el maltrato animal son suficientes y efectivas?

A raíz de los últimos acontecimientos sobre el maltrato animal, surge la interrogante de si la Ley N° 30407 es efectiva para sancionar a los responsables de estos actos.

Para María Gracia Arrese, miembro de la organización ‘Amigos Animalistas Perú‘, la condena de pena privativa de la libertad de cinco años es muy corta. Ella mencionó en una nota publicada en la web del diario La República del día 2 de agosto del 2020, que la pena debería ser de ocho años.

El abandono de los animales tiene como sanción tres a cinco años de cárcel. Foto: Cortesía / Manuel Lozano.

PUEDES VER: Piden investigar caso de gatitos hallados desmembrados en cementerio de Piura

Además, comentó que otra problemática que debe corregirse sobre el maltrato animal es la recepción de las denuncias en las comisarías locales y la cooperación de los policías.

“Las comisarías no hacen caso. Es como si no existiera esa ley. Tú vas a poner la denuncia y no te aceptan. Prácticamente tienes que amenazarlos para que ellos acepten. (...) Ellos son los que se rehúsan a cumplir con esta ley”, explicó Arresa.

¿Cuáles fueron los últimos casos de maltrato animal?

Uno de los casos más sonados fue el de una perra de raza San Bernardo que se encontraba desnutrida y encadenada en una casa de Villa María del Triunfo. Los vecinos de la zona denunciaron que los dueños la habrían abandonado.

Sin embargo, también tenía otros problemas de salud en la piel, otitis, las uñas incrustadas y otras complicaciones. Mientras tanto, agentes de la comisaría José Carlos Mariátegui, acudieron hasta la zona de San Gabriel Alto para rescatar al animal.

En el Perú existen organizaciones que velan por los derechos de los animales. Foto: La República.

Por otro lado, en la ciudad de Piura se registró el hallazgo de tres gatos pequeños desmembrados en el cementerio San Teodoro.

Este hecho fue captado por la organización Patitas SOS Piura, agrupación que ha solicitado a la Municipalidad de la ciudad el acceso a las cámaras de seguridad para saber que fue lo que realmente pasó.