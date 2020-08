Los diversos clubes se alistaban para competir uno de ellos Carlos A. Mannucci que jugaba ante el puntero del torneo, Alianza Universidad. Fue el técnico del equipo de Trujillo, Pablo Peirano que se refirió a la suspención de la Liga 1 por parte del gobierno.

“La cancelación de la Liga 1, frena la planificación de esta semana que ya trabajamos para un objetivo que era de competir. Nos condicionó la semana, readaptamos hoy el trabajo con una práctica de fútbol, en lugar del partido que íbamos a tener mañana domingo”, indicó el técnico.

EL uruguayo ya proyecta su línea de trabajo que aplicará la siguiente semana bajo el mismo objetivo, pensando en que se compita el próximo fin de semana.

“Lunes volvemos a los trabajos planificando de un supuesto inicio el fin de semana, ese es el objetivo. Buscaremos la carga y la forma de llevar los entrenamientos bajo el mismo objetivo. Ojalá se pueda competir”, destacó Peirano.

PUEDES VER La reacción de algunos jugadores de la Liga 1 tras suspensión del campeonato

“Qué tomen conciencia”

Uno de los jugadores que también se refirió a la suspensión del fútbol peruano fue el volante tricolor Ricardo Lagos.

“Hemos seguido trabajando, pedimos a la gente que pongan su parte, todos queríamos que vuelva el fútbol. Que no se repita estos actos, no fue la más adecuado, hay que creer que no lo hicieron de mala forma. Ojalá se den cuenta que nos estamos haciendo daño nosotros mismos, que se respete los protocolos”, señaló.