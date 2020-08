Samuel Lozada, respetado maestro

Hélard Fuentes Pastor

Historiador

Nota de editor: Ayer murió Samuel Lozada Tamayo, uno de los intelectuales más notables de Arequipa que ejerció con solvencia la cátedra universitaria y el periodismo. El historiador Hélard Fuentes nos regala una breve semblanza.

La primera vez que escuché hablar del doctor Samuel Lozada Tamayo fue por don Carlos Meneses Cornejo, director del diario El Pueblo. Acababa de presentar mi primer libro sobre junio de 1950 y el maestro Lozada Tamayo detectó un error. Samuel era crítico, minucioso, modesto y amable. Inmediatamente, a través de Meneses, tuve conocimiento que el pie de imagen de dos fotografías (Francisco Mostajo y Arturo Villegas) estaba errado y/o intercambiado.

Después de aquella precisión, supe que me encontraba ante un valioso intelectual. No solo destacó en el Derecho, sobre todo, por su calidad de abogado internacionalista, además sumaba a todas sus cualidades humanas y profesionales, aquel dominio de la palabra, cuyo mayor testimonio se encuentra en los reportajes periodísticos que escribió a mediados del siglo XX para el diario Noticias. Recuerdo una simpática nota sobre el tenista Alejandro Olmedo.

En aquellos vericuetos de la investigación, el segundo trabajo que presenté recopilaba el quehacer artístico de la ciudad a través de las páginas del desaparecido Noticias (1927-1964). En 2014, organicé la presentación de mi libro y a sugerencia de Carlos Meneses, tuve el honor de que participe con sus comentarios Samuel Lozada, a quien debo también las palabras de un caro amigo, Antonio Ugarte. Aquella noche, en una mesa digna de sustentación de tesis, acompañaron Héctor Ballón, Tito Cáceres y Mario Arce.

Así compartimos amistad. Diálogos que atesoro en las numerosas oportunidades que coincidimos en exposiciones artísticas del Museo de Arte Contemporáneo. Pienso, especialmente, en la ocasión que nos visitó el pintor nacional Ricardo Terrones. Al finalizar dicho evento, el doctor me dio una ‘jaladita’. ¨Pensé que por su edad, tomaríamos un taxi pero me sorprendió cuando desactivó la alarma de su auto.

Samuel Lozada era maestro de maestros. Conocía muchos temas, por citar un caso, hablar de cómics mientras cruzábamos las calles céntricas de la ciudad hasta la Plaza de Armas, donde pedí que me deje. Así habrá ganado la admiración de tantos amigos que no solo recuerdan al profesor que dictó una cátedra o al locutor de radio que tenía un acento particular, sino al amigo cordial y dialogante.

La última vez que conversamos fue por teléfono con motivo del homenaje a Carlos Meneses. No pudo asistir, se disculpó dando a conocer que le inquietaba no poder movilizarse. Sepa Usted que lo entendí y que aquellos minutos de conversación calaron en lo más hondo, cómo quien observa cuando un maestro se despide para descansar.