Cusco: hasta ahora no hay sentencias contra responsables de incendios forestales

Los incendios forestales cada año causan daños en la flora y fauna de la región Cusco. Tras la trágica muerte de ocho personas que acudieron hasta el siniestro para sofocar el fuego en la comunidad campesina de Andayaje en el distrito de Ccatcca, de la provincia de Quispicanchi, se espera una sanción drástica contra los que resulten responsables.

Sin embargo, los antecedentes nos indican que al momento no hubo ni una sola sanción drástica contra las personas que provocaron un incendio forestal pese a que en el Código Penal indica que este tipo de delito ambiental se sanciona con una pena privativa de la libertad de entre 4 a 6 años de cárcel.

Para el director de Instituto Nacional de Defensa Civil del Cusco - Indeci, César Chonate, aún existen vacíos para ejecutar esta pena. “Lamentablemente no se cumple, porque la ley también dice que debes de encontrar a la persona infraganti, entonces es muy complicado. Esto amerita una atención especial para hacerlo más efectivo y que la gente tome verdadera conciencia y que sepa que si hago esto (provocar un incendio) voy a generar un problema y me van a sancionar”, precisó.

Por su lado, la gerente regional de Recursos Naturales de Cusco, María Isabel Cazorla, indicó que presentar una denuncia contra los responsables ayudaría a identificarlos, pero que en muchos casos esto no se da. “Según la Fiscalía Ambiental, señalan que no hay denuncia, reportan el incendio, pero no el nombre del responsable. Muchas veces en las comunidades se cubren entre ellos, saben quién ha hecho el incendio mas no lo dicen”, sostuvo.