El miedo se ha apoderado de los pobladores de Raccaya, distrito de Canaria, provincia ayacuchana de Víctor Fajardo, luego de conocer que en el campamento de la mina Canarias hay cerca de cien trabajadores con síntomas de COVID-19 que cumplen cuarentena.

Uno de los comuneros que labora en el centro minero, como parte de la negociación que hicieron con la empresa Catalina Huanca, les informó que muchos trabajadores contagiados estan guardando cuarentena en el campamento minero. Y ante el riesgo de que los comuneros lleven el virus a la comunidad y se expanda a otras, Raccaya ha exigido el cierre de las operaciones del centro minero.

Al respecto, el responsable de la Oficina Regional de Aprodeh en Ayacucho, Ernesto Ambía, informó que, de acuerdo a declaraciones de los propios trabajadores, el servicio médico que les brindan a los afectados es deficiente y que para efectos de la contención de la pandemia los han aislado en un sector del campamento. Y respecto a los familiares infectados, la empresa no se estaría haciendo cargo.

“Hay algunos casos de familiares que han dado positivo en la comunidad de Raccaya y se ha generado un foco de tensión porque la comunidad ha pedido a Catalina Huanca que suspenda sus operaciones y al parecer la minera se ha negado. En ese proceso se encuentran”, refirió.

También indicó que la minera habría condicionado el trabajo de los comuneros a no dar información sobre lo que está sucediendo en la mina Canarias. Y es que gran parte de la población brinda servicios a los mineros, otros son trabajadores, incluidos las autoridades comunales.

Ernesto Ambía dijo que intentó comunicarse con estas autoridades para tener información de fuente directa sobre lo que está ocurriendo, pero han sido reacios.

“Simplemente dicen: ‘Yo no sé quién eres tú. No sé, no podría confirmarte’. A pesar de que somos de una ONG de derechos humanos, no me quieren dar ningún tipo de información. Por el contrario, me preguntan: ‘Quién te ha dicho’. Pero, según las referencias que he conseguido, la situación está un tanto incontrolable”, manifestó.

También dijo que del total de infectados que están en la mina, unos quince serían comuneros. El mayor número lo conforman trabajadores foráneos, quienes habrían llevado el virus al no cumplir con los protocolos sanitarios.

En el área de influencia de la mina Canarias están las comunidades de Raccaya, Apongo y Taca. Todas cuentan solo con postas médicas. De expandirse el contagio tendrían que acudir a la capital de la provincia que es Huancapi, a dos horas de Raccaya, donde hay un Centro de Salud.

PUEDES VER: Fase II de la prueba rápida molecular hecha en Perú queda paralizada por burocracia del Minsa

Ambía refiere que se ha comunicado con la oficina de Defensoría del Pueblo en Ayacucho para ver en qué estado está este tema. Le dijo que, de acuerdo a su función, iba a corroborar si la empresa Catalina Huanca estaba cumpliendo los protocolos sanitarios, y también evitar que se produzca algún conflicto. Indicó que el representante de Defensoría del Pueblo ha estado haciendo coordinaciones pero tal parece que no tiene apertura por parte de la empresa.

“Algunos medios locales están logrando conocer lo que ocurre a través de trabajadores amigos. Otros, ya están publicando datos en las redes sociales. La información dice que la situación tiende a agravarse. Pero hay mucho hermetismo, así se ha caracterizado siempre la empresa Catalina Huanca”, cuestionó el encargado de la oficina regional de Aprodeh, Ernesto Ambía.