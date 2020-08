Coronavirus en Arequipa: Defensoría advierte riesgo de contagio en centros de salud

Elmer Mamani

El Ministerio de Salud anunció a los puestos de salud como la primera línea para contener el avance del coronavirus. Sin embargo, estos establecimientos tienen varias debilidades. La Defensoría del Pueblo en Arequipa supervisó a 15 de los 27 establecimientos de 9 distritos de la ciudad, designados por la Red de Salud Arequipa-Caylloma. Uno de los hallazgos más preocupantes es que 10 de los centros (70%) no cuentan con un triaje diferenciado para atender a los pacientes con otras dolencias. “Eso puede generar contagios en personas que no tienen COVID-19, pero que requieren una atención médica. Al no tener los ambientes diferenciados puede ser un riesgo”, explicó Ángel María Manrique, jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa.

Se verificó que diez de las postas señalaban contar con infraestructura para circuito COVID-19 y 5 no. Sin embargo 5 de las que afirmaron tener el triaje diferenciado no tienen separaciones completas de sus ambientes.

Manrique espera que la desconfianza de la población por los hospitales por no tener todos los controles necesarios, no se generalice a las postas por este motivo.

Más observaciones

Otra debilidad es la falta de personal en los centros. El de Cerro Colorado, Alto Selva Alegre y Gerenalísimo San Martín (Mariano Melgar) son los que tienen menos profesionales, con 5, 6 y 12 respectivamente. Mientras en otros distritos, como la posta de Javier Llosa García (Hunter) llegan a tener 69 servidores. El informe de la Defensoría indica que hay una desigual designación.

Manrique conminó a la Red de Salud realizar una nueva distribución del personal de acuerdo a demanda de atención. Además solo el 54% recibió más personal durante la pandemia, pero en muchos casos fueron derivados al hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza.

Otro punto verificado es la distribución de insumos y medicamentos. En el caso de los equipos de protección personal (EPP) en 10 (69%) de los centros manifestaron que cuentan con la indumentaria, mientras que los 5 (31%) restantes no tienen lo suficiente. En tanto todas reportaron contar con los medicamento como la ivermectina, paracetamol, hidroxicloroquina y azitromicina, asi como las pruebas rápidas. Sin embargo, Manrique observó que no hay un flujo constante para dotarles de estos fármacos como de las pruebas y de las EPP. “Solo se contaba de los insumos de 3 a 4 días, pero no hay el flujo permanente de abastecimiento. Recomendamos se tenga una cadena de distribución continua desde la Red”, indicó.

La entidad también reveló que entre 7 y 8 establecimientos no tienen la unidad móvil para trasladar a los profesionales. Así como que no hay información a los pacientes sobre a donde deben ser referidos desde las postas. Manrique instó a los alcaldes de las comunas distritales apoyar con unidades para fortalecer la atención primaria.

El representante de la Defensoría informó que estas recomendaciones fueron enviadas al Gobierno Regional ayer. Instó a que se tomen medidas inmediata ya que las postas es “la primera puerta de ingreso al ciudadano más cercano”.

Definir cabeza de Salud

Manrique también hizo una solicitud al Gobierno Regional de Arequipa, tomar una decisión sobre el cargo de gerente regional de Salud, asumido por Christian Nova Palomino, quien ahora se encuentran recuperándose de neumonía en su domicilio y estaría realizando trabajo remoto.

Manrique sostuvo que su ausencia está afectando la administración y definición de estrategias. “No podemos perder ni un minuto más de tiempo la cifra de muertos sigue incrementándose”, declaró.

EsSalud acudirá a la casa de los pacientes con medicinas

La Red Asistencia de EsSalud de Arequipa puso en funcionamiento 25 unidades de respuesta rápida para pacientes COVID-19 en sus domicilios en toda la región. Se trata de un equipo de profesionales que en minivan acudirán y atenderán a los asegurados. Entregarán kit de medicamentos para prevenir se agrave la enfermedad.

Para ser atendido llamar al 226969 opción 7, la central de monitoreo COVID. El gerente de la institución, Edilberto Salazar, anunció la contratación de 115 nuevos profesionales entre médicos, biólogos, enfermeras, tecnólogos y técnicos para reforzar las brigadas.