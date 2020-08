650 mil soles diarios pierde La Libertad por pandemia en sector Turismo

Coronavirus en Perú. El impacto económico de la pandemia del coronavirus en la “industria sin chimeneas” es muy fuerte. Según el gerente regional de Turismo en La Libertad, Víctor Linares Saldaña, la región en promedio recibía 150 mil turistas al mes: 95% nacionales y 5% extranjeros.

“Es decir 5 mil turistas en La Libertad por día con un promedio de consumo de 130 soles diarios. Eso quiere decir que por día hemos estado perdiendo unos 650 mil soles. El impacto no solo es directamente para las empresas del sector, es decir los dueños de hoteles, restaurantes o agencias y los guías de turismo; sino que detrás de ellos hay toda una cadena de abastecimientos que también se ve afectada”, lamentó Linares.

En efecto, explicó que los restaurantes hacen uso de los productos que vende el agricultor liberteño; también está el servicio de confecciones de sábanas, cortinas para los hoteles y otros bienes y servicios que mientras no haya un consumo de las ofertas turísticas, no va a haber necesidad de abastecerse de ellos.

“Ya vamos 5 meses afectados por la pandemia y eso significa una pérdida de más de 97 millones de soles en ese lapso. Es una pérdida irremediable porque el turismo tiene la particularidad de no almacenar sus productos o servicios, o sea día que no se vende es día de pérdida. Por ejemplo, en hotelería, habitación que no se ocupa genera gasto de mantenimiento, de limpieza para que esté operativa en cuanto se reactive la economía”, explicó Víctor Linares.