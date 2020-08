Piura: en dos meses 1800 niños y adoslcentes se contagiaron de la COVID-19

La Dirección Regional de Salud confirmó el incremento de más de 1800 nuevos casos de COVID-19 en niños y adolescentes, tras levantarse la cuarentena en la región Piura.

De acuerdo a la sala situacional de la Diresa, durante la primera semana de junio se habían registrado 142 niños y 128 adolescentes con Coronavirus. Sin embargo, hasta el 5 de agosto la cifra de contagios aumentó a 1066 en niños y 1015 en adolescentes, es decir se registraron 1811 nuevos casos en solo dos meses.

El especialista en salud pública, Víctor Ocaña, refirió que la incidencia de casos en menores de 11 años responde a la falsa seguridad que tienen los padres sobre el nivel de contagio en la región.

Aseveró que los niños, en su mayoría son asintomáticos, por que se estima que el número de contagios sería el doble al registrado por la Dirección Regional de Salud.

“Las estadísticas nos están advirtiendo que no existe ninguna seguridad en Piura. El hecho de que no haya cuarentena, no significa que podemos salir a la calle de paseo sin ningún cuidado. La cifra de niños contagiados puede ser mucho mayor”, expresó.