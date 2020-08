Ambulantes tomaron nuevamente las calles cercanas al emporio comercial de Gamarra ubicado en el distrito de La Victoria. En la intersección del jirón América y Humboldt; los comercios se han posicionado cerca a las galerías principales, e incluso, no hay distanciamiento social de los ciudadanos que caminan por la zona.

“Nadie dice nada, nadie hace nada, todos los días en las tardes, se meten”, dijo una vecina que grabó. La aglomeración de personas es tanta que incluso, los vehículos no pueden movilizarse por la zona. Decenas de ambulantes no portan la mascarilla y hasta se ríen por no usarla adecuadamente.

Latina grabó el momento en que un ambulante no portaba la mascarilla y recién se la ponía cuando las cámaras lo enfocaban, en medio de las burlas de sus compañeros. Según los vendedores, las personas llegan al lugar porque aquí encuentran un precio cómodo a sus bolsillos.

“Vienen por el precio. Es más barato”, expresó un joven. Cientos de ciudadanos llegan a este foco infeccioso, donde nadie respeta el distanciamiento, comen en medio de la calle y hasta el humo de los vehículos se hace presente. No obstante, cuando se les pregunta el motivo de su desorden, ellos piden que los ordenen.

“Que vengan y que nos ordenen, pero que no nos boten. ¿De qué vamos a vivir?”, dijo un ambulante. Mientras tanto, el Serenazgo brilla por su ausencia, puesto que no vienen a fiscalizar la zona, pese a que están a la espalda de estas avenidas.

Los comerciantes formales y los vecinos se encuentran en contra de los ambulantes, debido a que no respetan el distanciamiento social y no pagan por un puesto de trabajo.

