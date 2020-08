Exceso de cadáveres COVID-19 en hospitales del Cusco

José Víctor Salcedo

Cusco

Nunca la muerte había sido tan constante. El coronavirus cobra una vida cada dos horas. Un paciente como mínimo pierde la batalla en ese lapso de tiempo en alguno de los tres grandes hospitales de la Ciudad Imperial: Antonio Lorena, Regional y Adolfo Guevera Velasco.

Los médicos, enfermeras, técnicos y otros servidores de salud atestiguan los decesos. “Es muy doloroso ver cómo gente conocida muere”, dice Víctor Manchego, gerente de la Red Asistencial de EsSalud Cusco.

La pandemia se ha vuelto en sinónimo de muerte. “Estamos teniendo un exceso de cadáveres. Dentro de poco seguramente tomaremos acciones para disponer un terreno dónde haremos fosas individuales, pero masivas. Eso es lo que vamos vivir”, advierte Manchego.

Cada día más personas infectadas, en estado moderado o crítico, pelean por una cama de hospitalización. “En el Seguro Social teníamos 4 pacientes en promedio por día durante la cuarentena. A UCI entraba 1 paciente. Actualmente tenemos 145 pacientes hospitalizados en el seguro. Las 11 camas UCI están ocupadas y hay 7 pacientes en corredores y pasillos con ventilador mecánico. Eso es un desastre”, enfatiza Manchego.

“Estamos en una situación de desastre y eso lo debe entender la comunidad. Es un desastre sanitario y económico”, añade el médico cusqueño tratando de que la población entienda la gravedad de la pandemia.

Con muertos

Desde el 27 de julio pasado, cada día fallecen entre 15 y 30 personas. Hay un desborde de decesos, según la Dirección Regional de Salud y los directores de los hospitales. En las morgues de los nosocomios yacen apilados los restos de las víctimas. David Estrada es el jefe del Servicio de Conservación y Vigilancia del Hospital Regional. El personal que antes se encargaba del manejo de cadáveres está con licencia o cumpliendo cuarentena. La falta de personal hizo que David también asuma la tarea de apilar, nombrar cada cuerpo y hacer los trámites para entregarlos a sus familiares.

La morgue es un área pequeña. David se mueve entre los cuerpos colocados uno sobre otro y busca un nombre. Remueve los cuerpos y encuentra lo que buscaba. “Este es”, dice. Otro servidor procede a desinfectar el cuerpo que está herméticamente sellado en una bolsa negra.

David llega a las 5.30 de la mañana a cumplir su trabajo. Una hora después ingresa a la morgue a “trabajar” con los cadáveres. “Cuento cuántos cuerpos hay. Cuántos ingresaron en la noche. En promedio hay ocho cadáveres diarios en el Regional”, dice. “A pesar de que tengo miedo a contagiarme debo trabajar, porque no hay quién lo haga”, cuenta.

De él depende que se agilicen los trámites para entregar los cuerpos a los familiares. Una joven se queja porque David demora demasiado en entregar el cuerpo de su cuñado. “Ayer vine y me dijeron que estaba durmiendo, pero ya había muerto. Ahora ya tengo los documentos señor y hasta ahora no me entregan”, dice la mujer. Se va a casa a las seis de la tarde.❖

Contagios masivos en el distrito de Santiago

Los sindicatos de la Municipalidad Distrital de Santiago informaron que el 50% de trabajadores administrativos y 80% de Serenazgo están contagiados con el nuevo coronavirus. Añadieron que tres servidores fallecieron y dos están graves en UCI.

Los gremios denunciaron que el alcalde Fermín García no garantizó la aplicación de pruebas rápidas y moleculares a los servidores como mandan las normas.

La comuna tampoco, según los gremios, entregó los Equipos de Protección Personal (EPP) a los trabajadores administrativos, limpieza pública, seguridad ciudadana y obreros ediles. Desde la comuna distrital señalaron que se han cumplido todas las medidas para evitar los contagios.