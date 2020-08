Ante la alta demanda de balones de oxígenos y atención hospitalaria en el Perú, el nuevo gabinete ministerial acordó tomar acciones a corto plazo para atender la crisis sanitaria generada por el nuevo coronavirus.

Ante ello, el presidente de Consejos de Ministros, Walter Martos, negó que se evalué adquirir plantas de oxígeno en el extranjero. Esto debido a que tardarían mucho en llegar.

“Hoy hemos tenido consejo de ministros y he solicitado no estar haciendo planes a largo plazo, está bien para darle al próximo Gobierno, pero ahora a corto plazo lo necesitamos ya. No podemos estar pensando traer una planta de oxígeno del extranjero que vendrá en barco y va a llegar en dos o tres meses. Cuando llegue lo vamos a necesitar para futuras ocasiones, pero no por ahora”, declaró en diálogo con TV Perú.

Asimismo, señaló que se necesita de más profesionales de salud que atiendan los pacientes con COVID-19. En esa línea, el titular de la PCM anunció que se vienen organizando equipos que formen especialistas y supervisen regiones con cifras elevadas de casos positivos.

“En este momento, la gran necesidad es el personal especialista, por ejemplo, los intensivistas, no teníamos. Por ejemplo, en Jaén me dijeron que no hay intensivista y hay uno que viene cada semana. (...) Se van a organizar equipos de trabajo itinerantes que se van a ir en regiones, sobre todo en donde están en aumento de contagio para trabajar y van a formar especialistas para que vayan a provincias donde hay mayor contagio”, comentó Martos.

Cabe mencionar que Perú, a la fecha ha registrado más de 455.000 infectados y 20.000 fallecidos a causa del SARS-CoV-2. Asimismo, la demanda de oxígeno continúa. En el ámbito nacional se registran largas colas para conseguir este elemento básico para el tratamiento de pacientes COVID-19.

