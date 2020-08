Consejo cita a jefe del COER por presuntas irregularidades durante traslados humanitarios

Coronavirus en Perú. El Consejo Regional de Lambayeque (CRL) citó al jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Henry Vásquez Limo, por las presuntas deficiencias e irregularidades advertidas por la Contraloría General de la República respecto al traslado humanitario de personas durante el estado de emergencia.

El consejero delegado Óscar Carpena señaló que la presencia de Vásquez Limo será para brindar explicaciones sobre una serie de interrogantes que gira en torno a este proceso excepcional que fue financiado por el Gobierno Regional de Lambayeque. El pedido fue aprobado por unanimidad, por lo que el jefe del COER fue citado para la próxima sesión de consejo.

“Nos debe dar explicaciones sobre cómo se han hecho los requerimientos para el servicio de hospedaje, cómo se han elegido a las personas beneficiadas. De acuerdo a eso, el Consejo dará algún pronunciamiento, porque hay muchas preguntas que están en el aire”, refirió Carpena.

Como se recuerda, el órgano de control emitió tres informes donde advirtió la existencia de situaciones adversas con respecto al alojamiento y alimentación de los beneficiarios, así como el proceso de contratación. Asimismo, el Ministerio Público viene investigando el presunto cobro ilegal de un tercero a dos ciudadanas que fueron beneficiadas con el traslado humanitario.

Consultado al respecto, el jefe del COER rechazó cualquier acto irregular ocurrido durante los viajes humanitarios; no obstante, aseguró que facilitará la documentación al Consejo y a la Fiscalía para que realicen sus investigaciones.

“Como responsable de la operatividad de los traslados humanitarios, he coordinado con el consejero Óscar Carpena para que me cite y poder dar respuesta a todas las interrogantes. No hay nada irregular, lo que existen son situaciones adversas, donde nosotros estamos haciendo los descargos”, enfatizó.