“No existen garantías”: estudiantes de ciencias de la salud no volverán al internado sin condiciones de seguridad

El pasado lunes, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 090-2020, que establece el retorno de los internos de ciencias de la salud (medicina, enfermería, nutrición, etc.) a las actividades de atención sanitaria. Según los estudiantes, dicha norma no garantiza su seguridad y solo busca suplir la crisis de profesionales de la salud contratando mano de obra barata.

Los internos de las diversas profesiones de ciencia de la salud se pronunciaron en contra y señalaron que tomarán las medidas necesarias para evitar que se regrese sin las condiciones adecuadas. También exigen al Ministerio de Salud que se retome el diálogo para la aprobación del Reglamento de Internado de Ciencias de la Salud que se venía trabajando antes de la pandemia.

Decreto de Urgencia 090-2020

Con el objetivo de cerrar brechas de recursos humanos en la atención de la pandemia, el Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia 090-2020, el cual estipula la contratación de médicos peruanos y extranjeros no colegiados para la atención durante el período de la pandemia. También señala el retorno del internado médico 2020 con ciertos beneficios que regirán sólo durante los meses que dure la emergencia sanitaria: remuneración mínima vital, seguro médico, seguro de vida y la entrega de equipos de bioseguridad.

Internos de Enfermería

Karen Murguia, representante de la Asociación Nacional de Estudiantes de Enfermería del Perú (ANEEP) señaló a La República que la mayoría de internos de enfermería están en contra de regresar al internado presencial bajo las condiciones que establece el DU 090-2020, debido a que, en la práctica, el Ministerio de Salud no está cumplimiendo con los profesionales que se encuentran en primera línea y, por lo tanto, es poco probable que vayan a cumplir con los internos.

“Los profesionales de enfermería que están laborando nos han contado que se encuentran en total precariedad y que no les cumplen con los Equipos de Protección Personal (EPP). Peor aún será con nosotros. Nos dicen que tampoco les pagan. Si no cumplen con los profesionales, cómo habrá una garantía para los estudiantes”, declaró.

Los internos de enfermería que realizan su internado en hospitales del Ministerio de Salud, a diferencia de los de Medicina, no reciben ningún tipo de propina, tampoco tienen seguro médico. Su modalidad de internado consta de un internado clínico (dentro de un establecimiento de salud) y de uno comunitario (centros de salud de primer nivel).

Internos de Obstetricia

Jessica Rojas, presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes de Obstetricia indicó que los internos de obstetricia han consensuado una posición de rechazo contra el DU 090-2020, debido a que no prima el interés de cuidar la vida de los internos ni de sus familiares. Además, señaló que no contempla criterios para las estudiantes que tienen enfermedades preexistentes, quienes son vulnerables ante el nuevo virus.

“Hemos tenido reunión con los delegados de las bases hospitalarias y decidimos mostrar nuestro rechazo al decreto de urgencia. Hemos visto que no hay interés en la salud de los internos y de sus familiares. No consideramos que la remuneración y el seguro deba primar en este contexto de pandemia”, declaró.

Además, Rojas contó que, durante los meses de para del internado presencial, algunas universidades han obligado a sus estudiantes a llevar el internado virtual. “Hay universidades que sí están haciendo el internado virtual. Algunas obligan y presionan para que puedan pagar sus matrículas. No les dan opción de reserva de vacante. Por ejemplo, la Universidad Alas Peruanas están terminando su internado virtual”, sentenció.

Los estudiantes de Obstetricia que realizan su internado en las sedes del Minsa tampoco tienen ningún tipo de beneficio como los tiene cualquier practicante pre-profesional de otra carrera. Ellos realizan durante medio año un internado clínico (en un hospital) y un internado comunitario (centro de salud de primer nivel).

Internos de Medicina

Fitzgerald Arroyo, en representación del Consejo Directivo de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina que agremia a los centros de estudiantes de todo el país, señaló que los internos de medicina han consensuado un pronunciamiento en rechazo al DU 090-2020 por considerarlos como mano de obra barata y por no garantizar las condiciones de seguridad adecuadas para su retorno.

“No están viendo el internado como una modalidad formativa, lo están viendo como recurso barato a salario mínimo. Se están aprovechando de la ansiedad de muchos internos que quieren volver para prometernos cosas que siempre hemos exigido. Sin embargo, en el Decreto de Urgencia está condicionado todo, y esos supuestos derechos sólo estarán vigente durante la crisis sanitaria”, declaró.

El internado de Medicina, como reveló La República a inicios de año, contempla la normalización de la precariedad formativa. Según denunciaron los propios internos, durante su estadía en los centros de salud, viven maltratos de sus superiores, laboran hasta 36 horas seguidas, no tienen los equipos de bioseguridad adecuados y, solo un pequeño grupo, reciben una propina de 400 soles. La mayoría no recibe nada.

#PronunciamientoFEPEMH

🟣 Compartimos nuestro Pronunciamiento en contra del Decreto de Urgencia N° 090-2020 y exigimos la urgente aprobación del Reglamento de Internado en Ciencias de la Salud: #ReglamentoInternadoYa @CMPLIMAIII @Minsa_Peru @ASPEFAM#JuntosSomosFEPEMH pic.twitter.com/9tyb1MOZ6A — FEPEMH (@FEPEMH_) August 4, 2020

Internos de Nutrición

Alexis Andre, representante de los internos de Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, señaló que la posición consensuada es de rechazo al DU 090-2020 porque no garantiza que si se enferman de la COVID-19, el Minsa los vaya a tratar.

“Nuestros licenciados que se encuentran trabajando en los hospitales nos dicen que no regresemos porque las condiciones son precarias, incluso para los profesionales de la salud. Nada nos garantiza que nos traten si nos contagiamos”, indicó.

Asimismo, el estudiante contó que varias universidades, sobre todo privadas, se han aprovechado del contexto para abrir el internado virtual, pese a que la Sunedu ya se pronunció que no es viable esta modalidad para carreras que demandan prácticas presenciales obligatorias en su aprendizaje.

“Nuestra posición ha sido no aceptar el internado virtual. Sin embargo, en algunas universidades se han aprovechado que un pequeño grupo ha querido iniciar el internado virtual para implementarlo. En la Universidad Nacional de Piura, en la Universidad Norver Wiener y en la Cantuta lo han intentado implementar”, reveló.

Los internos de Nutrición que realizan sus prácticas en las sedes del Minsa no reciben ningún tipo de beneficio que sí tienen practicantes de otras carreras. Su internado se divide en dos: una primera parte es clínico (hospitalario) y la otra comunitaria (centro de salud de primer nivel).

Internos de Psicología

Jesús Hernández, presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Psicología - UNEPSI, declaró a La República que los internos de psicología están en contra del DU 090-2020 porque no contempla varios puntos importantes que garanticen la protección y el buen desempeño del interno en las condiciones de crisis sanitaria.

“Hemos visto que este decreto no contempla la capacitación a los internos. No tienen los alcances necesarios. Es poco creíble que nos vayan a dar los equipos de protección cuando no les dan a los profesionales que están en primera línea. No queremos exponernos ni exponer a nuestras familias”, sostuvo.

Los internos de psicología que realizan internado en sedes del Minsa no tienen beneficios que reciben los practicantes de otras carreras. Su internado consta de dos etapas: internado clínico (hospitalario) y el internado de especialidad (educativo, organizacional, clínico, etc.)

Exigen Reglamento del Internado de Ciencias de la Salud

Actualmente, los representantes de los internados de las diversas carreras de ciencias de la salud se están organizando para exigir el Reglamento del Internado de Ciencias de la Salud.

Los estudiantes señalaron que, antes de la pandemia, se venía coordinando dicha normativa con la Dirección General de Personal de Salud (DIGEP) del Ministerio de Salud, pero, actualmente, no han querido retomar las conversaciones, pese a la importancia que implican el reconocimiento de los derechos que debe tener los practicantes de la ramas de ciencias de la salud.

Los internos han señalado que si el Minsa no quiere retomar las coordinaciones, se tomarán otras vías para que el Reglamento de Internado de Ciencias de Salud se pueda aprobar. No descartan acudir al Congreso de la República con un proyecto de ley.

La República se intentó comunicar con representantes de la DIGEP, pero hasta el cierre de la nota no atendieron la solicitud.