Coronavirus en Perú: 5 meses después del caso cero, el virus avanza en todo el país

Informe: Angela Valdivia, Jésica León y corresponsales

El 6 de marzo, el presidente Martín Vizcarra confirmó el primer caso del nuevo coronavirus en nuestro país. Ese día, desde Palacio de Gobierno explicó que se trataba de un paciente varón de 25 años que llegó de Europa.

Han pasado cinco meses y lo que pareció un hecho que podía ser controlado en Lima se ha convertido en la emergencia sanitaria más grande de nuestra historia, que va dejando 455.409 afectados y 20.424 muertos confirmadas.

Actualmente, Lima Metropolitana y Callao concentran más del 50% de los casos positivos, siendo San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Comas los distritos con más casos acumulados.

Pero no son solo ellos. En las últimas dos semanas se ha reportado una alta tasa de crecimiento, entre el 12 y 14%, en distritos como Surco, Villa María del Triunfo, Carabayllo, San Juan de Miraflores, Los Olivos y Ate, según el último análisis del Mapa del Calor del Covid-19 que maneja EsSalud.

"Se debe a un exceso de confianza de la población, la cual no está respetando las normas de seguridad como el distanciamiento o el uso de mascarilla; están saliendo más, a más reuniones familiares y de amigos'', dice Dante Cersso, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de EsSalud.

En las dos últimas semanas, Surco subió en un 14,1% (846 positivos adicionales a los 6.020 casos acumulados); Villa María del Triunfo subió en un 13,8% (946 positivos que se agregan a 6.867 acumulados); Carabayllo subió en 13,5% (659 positivos adicionales a los 4.898 anteriores); y San Juan de Miraflores que subió en un 12,7% (1.016 nuevos que se suman a los 7.991 casos acumulados).

También, Los Olivos subió 13,1% con 940 positivos (tenía 7.174) y Ate que sube 12,6% con 1.384 casos nuevos (tenía 10.976).

''La presencia de personas asintomáticas en las familias es otro factor desfavorable'', agrega Cersso. En ese sentido, pidió a la población no bajar la guardia, mantenerse en casa y evitar las reuniones familiares.

A la fecha, los distritos más grandes y con más casos acumulados positivos de Covid-19 son: SJL con 20.286; Cercado de Lima con 17.755; SMP con 14.219; Comas, con 12.243; Callao con 11.730; Ate con 10.976; y VES con 9.250.

Se elevó el valor de R

En tanto, el científico Ragi Burhum señala que actualmente el promedio nacional del valor de R (capacidad de contagio de una persona) está por encima de 1 y considera que algunas zonas del país deberían entrar a una cuarentena focalizada.

Precisamente, el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celis, sostiene que esta medida debe aplicarse desde ahora y por 15 días en todo el país. Explica que la cuarentena inteligente se basa ''en cantidad de casos que hay por distrito''. Asevera que no se cercaría todo el distrito, sino aquellas zonas que tengan las tasas más altas de contagio.

Palacios agrega que para que se cumpla la medida se requiere ir casa por casa a diagnosticar los casos y brindar tratamiento, y también contar con las municipalidades, comités de vasos de leche y comedores populares.

De manera paralela, recomienda reforzar el sistema de salud, pues existe una falta de recursos humanos, por lo que hace tiempo le llevaron la propuesta de la telemedicina al Ministerio de Salud (Minsa). ''Tenemos a jefes de UCI en sus casas porque tienen más de 65 años y comorbilidades. Ellos quieren colaborar y lo podrían hacer por telemedicina''.

Palacios sostiene que el reciente incremento de casos sería porque la población no cumple con las medidas de prevención debido a la crisis que se vive.

Regiones en peligro

Si bien antes Cajamarca era un ejemplo por contener con éxito al SARS-Cov-2, ahora el panorama es distinto. El decano regional del Colegio Médico, Pedro Lovato, indica que la situación es caótica. Agrega que recientemente EsSalud habilitó un mercado, cuya infraestructura estaba terminada para que sirva como contención; sin embargo, el martes, 70 de 120 camas ya estaban ocupadas.

Lovato explica que Cajamarca y Jaén son las ciudades más críticas. Muchos pacientes deben quedarse en casa por falta de espacio en los hospitales y porque escasea el oxígeno medicinal.

Asimismo, el recurso humano es insuficiente y faltan medicamentos para las personas en UCI.

En tanto, el presidente de la Federación Médica de la región, Óscar Julcamoro, explica que del 4 al 5 de agosto, según la Dirección Regional de Salud (Diresa), se registraron 1.430 casos nuevos.

Regiones del sur

En el sur del país se vive algo similar. En Arequipa, pese a estar en cuarentena, se observan aglomeraciones de personas, entre ellos dueños de negocios que se han convertido en ambulantes a causa de la crisis.

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, precisa que desde que se reincorporó a su cargo ha hecho un pedido expreso al presidente para la entrega gratuita de kits de medicamentos en centros de salud y postas. Muchas familias no disponen de los recursos para adquirirlos, por lo que la entrega de estos evitaría que se registren más casos graves.

Según la Diresa, del 5 al 6 de agosto hubo 2.374 nuevos diagnósticos en Arequipa, con lo que el registro regional asciende a 60.430; no obstante, al 5 de agosto el Minsa reportó solo 16.500.

En Cusco, a 7 días de iniciada la cuarentena focalizada, el comercio ambulatorio continúa en las calles, así como la asistencia masiva a los mercados y espacios comerciales del Centro Histórico.

Ello ha generado que el número de casos y muertes incrementen. Víctor Machengo, gerente de la Red Asistencial de EsSalud Cusco, señala que lo más probable es que dentro de poco se tomen acciones para disponer de un terreno donde se hagan fosas individuales en gran cantidad.

Agrega que en el Seguro Social las 11 camas UCI están ocupadas y que hay siete pacientes en corredores y pasillos con ventilador mecánico. ''Estamos en una situación de desastre y eso lo debe entender la comunidad''.

David Estrada, jefe del Servicio de Conservación y Vigilancia del Hospital Regional, ha asumido la tarea de apilar, nombrar cada cuerpo y hacer los trámites para entregarlos a sus familiares, pues el personal que antes estaba a cargo está con licencia o cuarentena.

Un promedio de 8 personas fallecen a diario en el nosocomio cusqueño, añade.

Mientras tanto, en Puno, la cuarentena focalizada que rige en Puno y San Román no se ve reflejada en la reducción de cifras. Por el contrario, los nuevos casos y decesos están en ascenso. El epidemiólogo José Neyra manifiesta que el problema sería que las personas no cumplen con el aislamiento. "Peor es Juliaca, donde casualmente la ciudadanía está haciendo su vida como si no hubiera pandemia" comenta.

Hormonas femeninas para frenar el COVID-19

Los estrógenos (hormona femenina) inhiben el ingreso del SARS-CoV-2 a las células, por lo menos en pruebas in vitro realizadas en ratones. Así lo muestra un estudio desarrollado en la Universidad Católica Santa María (Arequipa) y el hospital general de Massachusetts (Estados Unidos). El reto ahora es saber si el hallazgo puede dar lugar a una terapia contra el Covid-19.

El estudio es dirigido por el investigador Christian Lino Cárdenas, químico farmacéutico formado en la universidad arequipeña, además con un magíster en Ciencias Médicas en la Universidad de Lille (Francia). La premisa de la investigación es la alta mortalidad en hombres respecto a mujeres. Según el Ministerio de Salud (Minsa), del total de fallecidos, 71% son hombres.

Entonces, se formuló que las hormonas sexuales tendrían un rol importante en la propagación y severidad del virus. Por ejemplo, la testosterona (hormona masculina) induce mayor producción del receptor ACE2, una enzima en la membrana celular que sirve como puerta de entrada al coronavirus a la célula.

La mayor cantidad de receptores posibilitan un mayor factor de éxito para el coronavirus. Dentro de la célula, el virus libera su material genético y puede contaminar otras células, señalan expertos.