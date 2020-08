Celia Capira, la mujer que corrió tras Vizcarra, cree que el incendio de sus carros fue provocado 

Las tragedias no terminan para la familia de la señora Celia Capira. La mujer recordada por correr tras el presidente Martín Vizcarra en su visita a Arequipa en julio pasado, denunció este viernes un atentado en contra de sus dos vehículos y sus mascotas.

La mujer denunció en un enlace a Latina, que sus dos vehículos fueron quemados durante la madrugada, mientras ella dormía. La mujer cree que el atentado fue provocado por terceras personas, quienes incluso enveneraron a sus dos mascotas para cometer el acto.

“No puede ser un corto circuito, esto fue provocado, de afuera lo han quemado”, dijo entre lágrimas.

La mujer, quien en julio pasado perdió a su esposo víctima de la COVID-19, contó que entre sueños su esposo le pedía que se levantara. “Mi esposo en mis sueños me pedía que me levantara, cuando me levanté, miré y todo estaba ardiendo. No sabía que hacer, solo tocaba mi alarma y los vecinos salieron y empezamos a apagar el fuego”, relató.

En una transmisión en vivo de Frase Corta en Facebook, se puede ver la magnitud del incendio y cómo terminaron los dos vehículos que eran el sustento de su esposo.

La mujer precisó que no han recibido amenazas de ningún tipo, pero que días antes, un vehículo rondaba por su casa sospechosamente.

Cuando le preguntaron si su esposo fallecido tuvo problemas con otras personas, Capira aseguró que esto no era posible. “Mi esposo era una buena persona, siempre veía el lado positivo de las cosas. No era agresivo, él era muy bueno. No tenía problemas con nadie”, agregó.

Celia pide garantías para su familia. La Policía iba a llegar a la zona para iniciar las investigaciones del caso.