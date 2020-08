“Con el convenio Minagri asume todos los muertos en Majes Siguas II”

Elmer Mamani

Carlos Pagador es un funcionario que conoce bien del proyecto Majes II. Lamenta que aún el gobierno regional de Arequipa aún no lo haya concretado. Piensa que los proyectos fueron politizados. Añadió que Majes II está diseñado para una agricultura moderna y no de subsistencia.

El ministerio de Agricultura propone asumir el proyecto Majes II, ¿es conveniente que el Gobierno Regional de Arequipa firme este convenio?

El proyecto Majes Siguas II es importante y ayudará a la reactivación económica. Por Chavimochic, proyecto de irrigación en La Libertad, hay 100 mil empleados en las empresas y solamente tienen 23 mil hectáreas desarrolladas. De cara a la pandemia sería una respuesta bastante buena que salga Majes de inmediato.

¿Por qué el gobierno nacional debe asumirlo?

Citaré dos factores. El Minagri tiene un acercamiento con el Ministerio de Economía para la garantía soberana, con la Contraloría o ProInversión. Esas facilidades no las tiene el gobierno regional. Recuerde que ProInversión tiene un directorio de cinco ministros: Economía, Agricultura, Transportes, Energía y Minas, en fin. Otro beneficio es la bancabilidad. El Gobierno Regional carece de capacidad de endeudamiento frente al sistema financiero. El contrato para Majes II se firmó en el 2010, pasaron diez años y estamos en lo mismo. Este proyecto es el primer modelo con participación privada y se copia para H2Olmos que ya está construido, en producción y están beneficiando en generación de empleo.

¿Fue un error que lo haga el gobierno regional?

No. En ese tiempo (2010) había expectativa que gobiernos regionales respondieran. Ha pasado el tiempo y todavía no están a la altura de las circunstancias.No quiero decir que se anule (la descentralización), creo que se debe fortalecer pero con responsabilidades más suaves. También debe haber una descentralización del Estado porque no todo puede ser de Lima. Quizás fue un error de percepción de que los gobiernos regionales iban a tener un mayor avance, pero se han encontrado con la pandemia. No fue posible con la reconstrucción del 2017 porque no funcionó. En los proyectos esenciales mira lo que están pasando. Se hizo el convenio para Majes II porque el gobierno regional reconoció que no puede solo.

El proyecto detuvo su avance por la propuesta de la adenda 13, el cambio del sistema de tecnológico del riego, canales por tuberías.

Mi opinión es que independientemente de la preferencia o no de la adenda, no tenía que haber parado el proyecto. Obviamente hay una tendencia de modernizar continuamente los sistemas. En el 2009 hicimos hasta tres revisiones de la viabilidad de Majes y ya tenía un retraso de 10 años y ya ponerle nuevos elementos era complicado. Por eso lo dejamos ahí, porque cada año se presenta una nueva alternativa. En este momento en Chavimochic se quiere mejorar toda la tubería de 150 kilómetros de canal a tubería.

¿Los gobiernos regionales politizan los proyectos?

Sí, lamentablemente.

En campaña, el gobernador Cáceres prometió módulos de 10 hectáreas ¿Es posible esto si Minagri toma el control?

Hay que elegir entre una agricultura moderna u otra de sostenimiento de supervivencia y que necesite de apoyo constante. Si se firma un contrato no se puede jugar con las 5 hectáreas o con 20. (..) Coincido de que se subsidie la educación, la salud, temas en abandono, pero una actividad de alta rentabilidad, ¿cómo vamos a subsidiarlo? El planteamiento es máxima tecnología, inversión, rentabilidad, menos contaminación y más sostenibilidad.

¿Con Minagri al frente se garantizaría esto?

Así es. Por todo lo que ha pasado, está la contaminación ambiental de Majes I y el exceso de agua que generó fallas.

Los consejeros discuten si Minagri tomará el control o si será una coejecución...

La lectura que hago del borrador es que el Minagri está cargando con todo los pasivos, tratar con la contratista, la adenda 13, proveer los recursos de fondo, recursos para la obras ya dañadas. Más bien están dejando en términos criollos la carnecita al gobierno regional. El Minagri está sumiendo los muertos y los compromisos.v