Queman autos y asesinan a mascotas de Celia Capira, mujer que corrió tras presidente Vizcarra

Celia Capira, la mujer que corrió tras el presidente Martín Vizcarra por ayuda, denunció que quemaron sus dos autos y asesinaron a sus mascotas este último viernes 7 de agosto a las 1 de la madrugada en el distrito de Alto Cerro Alegre, sector Independencia en Arequipa.

Según el relato de la fémina, ella se encontraba durmiendo cuando sucedió el ataque a los dos vehículos que pertenecían a su esposo que falleció el pasado 19 de julio. “Yo me desperté y en mis sueños, mi esposo me pidió que me levantara”, indicó en un enlace en Latina.

Ambos vehículos se encontraban en los exteriores de su vivienda. “Me sentía fatal y cuando miré estaba ardiendo fuego, no sabía qué hacer. Tuve que encender una alarma para que los vecinos salieran y empezamos a apagar el fuego”, dijo.

Ella detalló que el auto no pudo haberse quemado solo porque tenía todo correctamente. “No sé que podría ser. Esto no es cortocircuito. Esto ha sido provocado porque no puede quemarse por dentro”, manifestó.

Además, señaló que asesinaron a sus dos pequeños perros. “Los han matado”, declaró entre lágrimas. Ambas mascotas fueron enterradas la mañana del viernes en medio del dolor de Celia Capira.

La mujer precisó que “no han recibido amenazas de ningún tipo”, pero que días antes, un vehículo rondaba sospechosamente. Cuando se le preguntó si su esposo fallecido tuvo problemas, Capira aseguró que esto no era posible.

“Mi esposo era una buena persona, siempre veía el lado positivo de las cosas. No era agresivo. él era muy bueno. No tenía problemas con nadie”, agregó. Ella pide garantías para su familia y su vida. La Policía ya está llegando a la zona para iniciar las investigaciones del caso en medio del estado de emergencia.

