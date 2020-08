Walter Martos: “Ahora tenemos que buscar un equilibrio con la reactivación económica”

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, indicó que volver a una cuarentena estricta como medida frente a la COVID-19 sería “complicado”.

“Esa cuarentena estricta en su momento fue la adecuada para ganar tiempo y optimizar la respuesta hospitalaria y saber como combatíamos el virus, pero eso ya paso, porque en este momento ya hemos optimizado la respuesta hospitalaria a lo que podamos y seguimos haciendo en base a nuestras potencialidades. Volver a una cuarentena estricta sería muy complicado. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es cuidarnos”, sostuvo el primer ministro en Tv Perú.

En esa misma línea Martos dijo que esta medida fue la adecuada al principio, sin embargo, hay que reactivar la economía.

“Ahora tenemos que buscar un equilibrio con la reactivación económica, porque el país tiene que tener recursos justamente para hacer frente a la pandemia, porque no podemos pasarnos la pandemia encerrados en nuestras casas, si no que tenemos que ir reactivando las actividades económicas, pero esto tiene que ser de forma prudente y gradual, de tal manera que no incremente de forma elevada la cantidad de contagios”, añadió.

Por otro lado, resaltó que la mayor cantidad de contagios que tenemos en este momento son por las reuniones familiares, en ese sentido recomendó a la población a mantener la distancia recomendada y evitarla

“Hacemos un llamado a todos los peruanos que mantengan la cuarentena, estamos jugándonos la vida de nuestros seres queridos. Si no hay la necesidad de ir a visitarnos, entonces no, y si lo hacemos con la mascarilla puesta y manteniendo una distancia”