Tras la exposición del ex ministro Pedro Cateriano, el alcalde del distrito de Tambogrande (Piura), Alfredo Rengifo Navarrete, fue tajante en señalar que no se permitirá minería en el distrito, ya que la población decidió bajo consulta previa no otorgar licencia social para esta actividad.

Recordemos que durante el pedido de confianza el ex ministro señaló que en Tambogrande se practicaba la minería artesanal, no obstante, la autoridad edil rechazó estas declaraciones y aclaró que en la zona proyectada en el Congreso pertenece a un terreno donde funciona una piscigranja e incluso se prepara para proyectos agrícolas.

El burgomaestre resaltó que Tambogrande ya se ha manifestado en el 2002 bajo consulta previa, donde la 98%.9% dijo No a la minería. “Nos es posible que un ministro haya mentido a la nación entera, es una cuestión de ética y moral, tal vez tiene intenciones de activar la minería, pero tenemos que respetar las decisiones que ha tomado el pueblo, la licencia social fue no a la minería y ha sido una decisión de la voluntad popular”, aseveró.

Asimismo, Alfredo Rengifo, dijo que no se ha tenido ningún tipo de contacto con la minera Buenaventura, la cual busca ejecutar el proyecto minero denominado el Algarrobo. No obstante, se encuentran y alertas ante esta situación, ya que de hallar alguna intención serán comunicadas al Gobierno para revertir la situación.