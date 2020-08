La Victoria

Han pasado siete años de la promesa de la ‘Tierra prometida’ a los comerciantes minoristas de La Parada; ahora, ellos piden que no se olviden de su reubicación, ya que son la principal fuente de abastecimiento para todos los mercados de Lima.

Más de 2.000 comerciantes exigen que se ejecuten las acciones estancadas desde el 2013. Con carteles y los implementos de bioseguridad, ellos piden que les cumplan todas las promesas realizadas. El vocero de las 23 asociaciones, Wilfredo Guzmán Mendoza, mencionó que están preocupados ante la falta de compromiso de las autoridades.

“Nosotros estamos muy preocupados porque el alcalde no da el visto bueno para la reubicación. Tenemos un acuerdo, pero no se cumple (...) Es por falta de política, no está en la realidad. Siempre nos miran mal, no queremos seguir en la vía pública”, dijo en Latina.

Además, el vocero manifestó que el alcalde de Lima nunca se ha sentado a dialogar sobre la situación con ellos. “El alcalde Muñoz no se ha acercado a dialogar con nosotros. Ha salido a las pantallas, pero ha sido una cortina de humo. No hubo diálogo. Que nos den una audiencia para explicarle todos los detalles”, expresó.

Por otro lado, respecto a las declaraciones del burgomaestre de Santa Anita, manifestó que su administración tiene varios comercios informales en la avenida 28 de julio. “El alcalde de Santa Anita puede decir muchas cosas, pero tiene varios comercios informales dentro de 28 de julio, tiene vecindarios”, precisó.

Además, recalcó que los comerciantes siempre realizan la limpieza y desinfección semanal de la zona por el tema de seguridad en salud de los ciudadanos. “A la vez, todos los jueves hacemos la limpieza, la desinfección, esto para que la población tenga todo. Pedimos por favor que ya nos reubiquen”, puntualizó.

En mayo de 2020, la autoridad edil de Lima junto con George Forsyth y José Luis Nole sostuvieron una reunión, la cual no llegó a ningún acuerdo para beneficio de los comerciantes de La Parada.

