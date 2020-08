Una madre de familia junto a su pequeño hijo comparten un mismo celular para llevar sus clases virtuales en plena pandemia. Ambos tienen una meta en común: ser profesionales. La joven de 26 años sueña con seguir la carrera de educación Inicial, y por ello, estudia en un colegio no escolarizado y cursa el quinto año de secundaria.

Ella vive con su menor hijo de 10 años en el asentamiento humano Casuarinas Altas, en la provincia de Huarochirí. Mientras su pequeño estudia en las mañanas con el celular, ella ayuda en la olla común a los vecinos, donde reparten desayuno y almuerzo para todos.

A partir de la 1 de la tarde, ella vuelve para ver cómo va su hijo en sus clases y lo ayuda en sus tareas con el celular. En la noche, entra en el aparato móvil para seguir sus propios estudios. Sin embargo, ellos temen que el instrumento pueda malograrse, debido a que lo utilizan todo el día.

No solo ello, el celular presenta algunas fallas como la rotura de la pantalla. “Con un solo teléfono (estudiamos), él lo utiliza de día y yo de noche. Decidí terminar mi secundaria para lograr mi sueño de ser profesora de inicial porque me gusta enseñar”, mencionó en América.

Por otro lado, indicó que sueña con alcanzar una beca, pero en caso no suceda puede optar por una institución privada. “Sé que es complicado, pero tendré que esforzarme para pagarme los estudios”, precisó.

La madre natural de Apurímac llegó a Lima a los 16 años para forjar un futuro. Ella todos los días se levanta muy temprano para hacer el desayuno a su pequeño hijo. “Me levanto a las 5:00 a. m. y preparo el desayuno para mi hijo y para mí, y a las 8 de la mañana me voy a la olla común”, manifestó.

En una transmisión en vivo, señaló que antes recargaban su celular con datos porque no contaban con Internet; no obstante, una vecina decidió ayudarlos. “Mi vecina me ha dado el wi-fi y yo estaba recargando para datos. Me dijo te voy a ayudar”, contó.

Ambos continúan esforzándose para sacar sus sueños adelante.

