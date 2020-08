Nuestro país cada vez parece ser más golpeado por el nuevo coronavirus. Anoche se batió otro récord: en solo 24 horas hubo 221 decesos reportados por el Ministerio de Salud (Minsa). Esta es la cifra más alta de la pandemia en el Perú y no se veía una así desde el 11 de junio pasado, cuando se registraron 206 fallecimientos.

De la misma manera, del reporte oficial del Minsa se conoció que en solo un día se inscribieron 7.734 casos de Covid-19, lo que representa que el promedio de julio (alrededor de 4 mil) aumentó.

Así, hay 447.624 casos y 20.228 defunciones oficiales en el país. Según el Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería de Sistemas, el Perú es el sétimo país del mundo y el tercero de las Américas con más contagios por el SARS-CoV-2. La lista global es liderada por Estados Unidos, Brasil e India (ver infografía).

Asimismo, a nivel de decesos, el Perú ocupa el noveno puesto, solo teniendo en cuenta las 20.228 muertes oficiales; no obstante, escalaría al quinto lugar si se consideran los sospechosos que han sido reconocidos por la propia ministra de Salud, Pilar Mazzetti. Ella habló de un total de 43 mil personas que han perdido la vida en este tiempo, de las cuales la mayoría sería por Covid-19.

Al igual que la lista mundial de contagios, la de decesos también es liderada por Estados Unidos y Brasil. El tercer y cuarto puesto lo ocupan México y Reino Unido.

Según el infectólogo y vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, el Perú ocupa estos lugares debido al abandono sanitario que hay hace 40 años; así como por la informalidad y hacinamiento. ‘‘Esta enfermedad está afectando más a la gente pobre'‘. Agrega que la lista también revela que el ‘‘famoso boom económico no ha tenido ese boom en el tema sanitario'‘.

Maguiña señala que, hace semanas, el Colegio Médico ha planteado cercos comunitarios con un enfoque integral, que incluya a los colegios como centros de aislamiento y a los comedores populares como aporte en lo que respecta a la alimentación.

Él asegura que esta sería la única estrategia que queda para que el virus impacte menos. Además, se debe trabajar en los centros y postas médicas, pero estos deben contar con equipos y personal que trate a pacientes Covid-19 y con otros males. Por último, pide a la población cumplir con el uso de mascarilla y el distanciamiento social.

Julio: el peor mes

Tal como lo informó La República el pasado 2 de agosto, julio fue el peor mes de la pandemia en nuestro país. Según el Minsa, hubo 129.522 mil casos nuevos y 9.541 fallecidos ese mes. Como lo mencionó Mazzetti, el aumento de contagios se debería a la relajación de medidas, pues desde el 1° de julio se entró a una nueva etapa de lucha contra el virus.

A partir de esa fecha, en gran parte del Perú hubo concentraciones de personas, sobre todo, en los paraderos de transporte público. Y el 15 del mismo mes también se reabrieron los viajes interprovinciales aéreos y terrestres. Hasta ese momento, había un promedio de 3.700 casos nuevos por día y 176 decesos. No obstante, desde el 19 de julio la cifra aumentó a 4 mil positivos y 190 muertes diarias.

Actualmente, en lo que va agosto, se han registrado 25.441 casos y 820 decesos, mientras que en los primeros 5 días de julio hubo 14.241 nuevos positivos y 729 muertes. A fines de ese mes, Mazzetti reconoció que había un incremento de casos, pero dijo que era lento.

Regiones en emergencia

En Arequipa, el director del hospital Honorio Delgado, Gustavo Tohalino, denunció que en los cementerios se negaban a disponer nichos para fallecidos por Covid-19, por lo que la Fiscalía de Prevención del Delito exhortó a los 23 alcaldes distritales y al provincial de Arequipa a establecer un espacio en los campos santos.

El decano regional del Colegio Médico, Javier Gutiérrez, sostiene que esto se debería a un desconocimiento de protocolos de manejo de cadáveres, debido a que no han recibido las orientaciones necesarias del gobierno regional ni de la Dirección Regional de Salud.

Asegura que la situación es crítica y que todos los hospitales, sin excepción, han colapsado. Si bien, comenta, la intervención del Minsa ha corregido varias falencias, aún existe un gran flujo de pacientes. Él teme que cuando el Comando Covid-19 se vaya se produzcan las mismas fallas, que perjudican a los trabajadores de salud y a los pacientes. El decano espera que el 20 de agosto comience la reducción de casos, pero ello también dependerá de la población, agrega. Mientras tanto, el personal de salud y oxígeno siguen siendo insuficientes. Incluso algunos pacientes habrían fallecido por falta de ello.

La situación en Ayacucho se asemeja. La decana regional del Colegio Médico, Silvia de la Cruz, resalta que los hospitales de EsSalud han colapsado y los del Minsa estarían cerca de lo mismo. También se muestra preocupada por la falta de oxígeno en la región, pues, al igual que en Arequipa, en Ayacucho algunas personas habrían muerto por no contar con este recurso. ‘'Ya son como 4 oportunidades en que nos quedamos prácticamente con cero de oxígeno'‘, comenta.

Ella hace un llamado al gobierno nacional y a la ministra de Salud para que instalen una planta de oxígeno. También, precisa que antes el promedio diario de casos nuevos llegaba a 50, mientras que del 4 al 5 de agosto ascendió a cerca de 250.

De la Cruz también dice que falta personal. Incluso no pueden realizar los cercos epidemiológicos, como las visitas domiciliarias, por no contar con los profesionales suficientes. Sumado a ello, no disponen de equipos de protección personal. “Algunos, que están en el área UCI, esperan 12 horas para alimentarse. Tampoco van al baño”.

En el Cusco, el Comando Covid-19 de la región pedirá a la Presidencia del Consejo de Ministros y a los ministerios de Salud y Economía la implementación de una cuarentena absoluta por 14 días desde el 10 de agosto.

Mientras tanto, el decano regional del Colegio Médico de Apurímac, José Romero, comenta que en Andahuaylas todos los hospitales han colapsado. Tampoco cuentan con una planta de oxígeno, por lo que deben llevar el bien desde Cusco, pero es insuficiente. ‘‘Necesitaríamos 100 balones por día, pero hay 20′‘.

El doctor asegura que el laboratorio de biología molecular aún está en pleno proceso de instalación. ‘‘Es la única forma de buscar al virus'‘, concluye.

OMS advierte que reabrir las escuelas empeoraría la situación

Fue claro. El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, afirmó que reabrir los colegios en los países donde el contagio todavía es alto solo empeoraría la actual situación por el Covid-19.

Se debe indicar que en el caso del Perú, el Ministerio de Educación (Minedu) aprobó hace un mes que retornen las clases presenciales solo en las zonas de las regiones con casos cero de coronavirus. No obstante, todo esto cambió por el aumento progresivo del virus en todo el país. A la fecha, aún ningún colegio abría.

En el caso de las universidades, el Minedu autorizó la clases presenciales que involucren el uso de laboratorios. Esto ha generado polémica entre los alumnos.

Ayer, el vocero de la OMS también pidió a los jóvenes del mundo actuar con responsabilidad, tras el aumento de casos en ese grupo etario. “Pregúntense si necesitan ir a esa fiesta”.

Claves

En Lima, uno de los focos de contagio es el transporte público. El Gobierno anunció hace casi dos meses la entrega de protectores faciales y hasta ahora no hay nada.

En Cajamarca, el cementerio general de la ciudad colapsó y ya no tiene espacio para más entierros. Los deudos de las víctimas de Covid-19 no saben qué hacer ante esa situación.

