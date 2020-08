Arequipa: obreros de Paucarpata se enfrentan con la Policía

Elmer Mamani

Arequipa

La protesta de los obreros de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, terminó con varias detenciones y con heridos por perdigón por parte de la Policía. Los trabajadores reclamaban el pago de sus gratificaciones y que se cumplan los protocolos para laborar. La Unidad de Servicios Especiales (USE) intervino en dos ocasiones.

El primer evento sucedió minutos antes de las 07.00 horas. Cerca de 80 obreros esperaban en el local de depósito de unidades para exigir se cumpla el adelanto de gratificación por 700 soles ofrecido por la comuna y firmada en acta por la alcaldesa encargada Jhandy López. Por la emergencia se prohibió manifestaciones. Los efectivos los dispersaron con un rochabús y disparando perdigones. El obrero Juan de Dios Calla señaló que alrededor de 15 fueron heridos y cerca de 10 enviados a la comisaría. “Ni siquiera nos han dicho que nos retiremos, de frente han venido a agredirnos”, sostuvo. El comandante Martín Ocampo, jefe de la USE, sostuvo que ellos más bien lanzaron una piedra hiriendo a un efectivo.

Dos horas más tarde, la USE incursionó a la plaza de Paucarpata para detener a Josefina Alvis, obrera municipal. En el recinto se encontraba un grupo disperso de trabajadores quienes intentaron impedirlo. El conato no llegó a mayores pero la USE lanzó una bomba lacrimógena para contener la trifulca. Ocampo sostuvo que se identificó a Alvis de ser una de las participantes del enfrentamiento en el depósito.

Momentos antes Alvis declaró que la comuna no cumplía con otorgar los equipos de protección personal y que por eso los servicios como limpieza, recojo de residuos y parques y jardines, fueron afectados Los agentes detuvieron a alrededor de cinco ciudadanos que no se retiraban de las inmediaciones de la plaza.

Tras los graves incidentes, la comuna llevó una mesa de concertación con participación de la Defensoría del Pueblo y del jefe de la Región Policial, Víctor Zanabria. El gerente general de Paucarpata, Ángel Sánchez, informó que se acordó entregar el próximo miércoles un adelanto de S/ 650 de la gratificación para todos los 278 obreros. El 100% de este dinero ya se había depositado solo a 36 de ellos y a 29 serenos. Sánchez indicó que con eso se llegaría a la tranquilidad. ❖