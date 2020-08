Más de 20 mujeres han denunciado a Emilio Vargas Vera, artista y curador, por violencia y acoso sexual en contra de ellas. En una publicación de la página Kill Your Macho el 1 de agosto se filtraron varios chats donde aparecen los testimonios de varias jóvenes que han sido víctimas de abuso sexual por parte del exdirector de la Galería Tokio.

No solo son estas denuncias de este año, en el 2016, su expareja Victoria Hache contó su testimonio de cómo fue la relación con él y uno de los eventos que marcarían un episodio de violencia. “Con una mano agarró la computadora y con la otra hizo un puño y me dijo ‘¡Cállate, que te voy a reventar la cara!’. Sus ojos estaban desorbitados. Le había entrado el demonio a este hombre”, detalló en una entrevista pasada a La República.

Hache relató que Vargas Vera se tornó violento ese día y que estaba obsesionado con encontrar algo sospechoso en su computadora, incluso, llegó a golpearla contra el suelo. “Tenía rato buscando sin encontrar nada. Volvió a arrebatármela con una mano, me tomó de los cabellos y me lanzó con fuerza al suelo. Me golpeé la sien y quedé inconsciente”, dijo.

No obstante, estos nos serían las únicas, ya que han salido más denuncias que mencionan que el artista perpetró la violencia sexual contra otras mujeres. “Hemilio Vargas me violó y drogó hace cinco años, en la total impunidad del espacio delantero de la Casona en Barranco donde tenía su taller junto a otros amigos, a quienes de hecho jamás les conté sobre esto”, señaló en parte de su post una denunciante.

“Hoy solo quiero que nada se trunque en mi recorrido de sanación, de amor propio, de reconocerme como alguien digna de justicia (...) Hoy el silencio ya no tiene un peso de cinco años, ni el miedo se asoma al pensar en Lima. Hoy le quito ese poder a Hemilio Vargas Vera”, mencionó.

En otras denuncias se visibiliza el acoso sufrido por otras jóvenes. “Son muchísimas denuncias contra Emilio Vargas. A mí también me acosó por mensajes insistiéndome para vernos como, al parecer, a todas las mujeres que conoció, pero ahora han salido a la luz varias denuncias de violación. Los espacios y personas que avalan este comportamiento también merecen nuestro rechazo (...) Esto se sabe hace años y ha sido cubierto en prensa extensamente”, expresó.

A través de su galería, Emilio Vargas Vera se pronunció respecto a las acusaciones de acoso y violencia sexual. “Es increíble cómo he sido afectado por una denuncia que afirma que soy autor de actos que jamás he cometido”, indicó en su comunicado.

Pronunciamiento de Emilio Vargas Vera.

Mientras tanto, el lugar donde laboraba Monumental Callao también ratificó su posición y separó al artista de sus espacios. A través de Facebook, escribió lo siguiente: “Al tomar conocimiento de las graves acusaciones ha sido separado de forma inmediata y definitiva de la iniciativa. Reafirmamos nuestra lucha contra la violencia y manifestamos nuestra solidaridad y empatía con cada una de las mujeres que han sufrido ante estas conductas”.

