La Molina: robaron camioneta a adulto mayor y ahora lo extorsionan con llamadas

Un adulto mayor identificado como Gregorio Huerta denunció este miércoles el robo de su camioneta en el distrito de La Molina, donde se desempeñaba como distribuidor de mercadería en diversas tiendas. El hecho tuvo lugar en la madrugada, mientras él dormía. Sin embargo, todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Tras el delito, el hombre ahora recibe constantes llamadas de sujetos haciéndose pasar por agentes de la Policía Nacional y pidiéndole dinero a cambio de recuperar su vehículo. Los sospechosos de estas comunicaciones podrían estar relacionados con el robo de la camioneta, según reportó el afectado durante un enlace en vivo de RTV.

“A mí me sorprendió porque en la mañana siempre me levanto y veo mi camioneta estacionada acá. Pero ese día no la encontré y tuve que averiguar qué había pasado. Y me doy con la sorpresa de que habían visto que se la estaban llevando y no me lo habían comunicado”, relató Huerta.

Pese al desconcierto inicial, el adulto mayor pudo tener acceso al video de las cámaras de vigilancia. Las imágenes muestran el momento exacto en que un individuo forcejea la puerta de la camioneta para poder ingresar al vehículo. Una vez que lo consiguió, se dio a la fuga. En tanto, las autoridades ya se encuentran investigando el hecho.

