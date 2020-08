La gerenta de Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), Mariela Tantaleán Olano, señaló que no aceptará presiones de ningún tipo, ya sea por parte del alcalde o de otra área municipal como el Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo (Plandet). Justamente, Tantaleán señaló que no está casada con el gerente de Plandet, Iván Chira, pero evitó aclarar su vínculo sentimental con él. Como se sabe, el alcalde José Ruiz los designó a ambos como titulares de los citados entes municipales.

Si bien no hay infracción a una norma, estos nombramientos podrían estar reñidos con la cuestión ética. “El TMT no depende del Plandet. Sobre la relación con el señor Iván Chira es un aspecto que no estoy en condiciones de ventilar, porque no influye en cuestiones de interés público. Al pueblo de Trujillo le importa ahora si vamos a trabajar por ellos”, manifestó Tantaleán.

En escuetas declaraciones, el burgomaestre Ruiz Vega afirmó que quien los evaluó fue el gerente general de la comuna, Félix Campaña. “El gerente (general) va a revisar la documentación, pero hasta donde sé, no son casados. Las personas mencionadas cumplen el perfil”, refirió Ruiz.

En tanto, el regidor de Alianza Para el Progreso (APP), Robert de la Cruz, anunció que pedirá las declaraciones juradas de ambos funcionarios. “El alcalde está imposibilitado de poder elegir en cargos de confianza a dos personas que tengan una relación sentimental, que sean pareja o que vivan en un mismo domicilio”, aclaró.