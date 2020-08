José Víctor Salcedo

Cusco

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Pedro Cateriano, puso énfasis en la urgencia de impulsar la minería por ser la “columna vertebral” de la economía peruana. “Somos un país bendecido por atesorar en nuestros suelos gran cantidad de minerales valiosos”, dijo.

La postura de Cateriano tuvo un efecto negativo en un sector de legisladores. La vocera de la bancada del FREPAP, María Teresa Céspedes, sostuvo que en Espinar, por ejemplo, la minería es una maldición. Así revivió el debate entre aquellos que creen que la minería es buena y los que la consideran mala. Cateriano aseguró que la minería aporta con casi el 10% al Producto Bruto Interno (PBI) y representa poco más del 60% de las exportaciones, convirtiéndose así en la fuente más importante de divisas. Mientras que Céspedes recoge la postura de dirigentes espinarenses. Espinar mantiene una protesta de 22 días. El paro empezó teniendo como pedido principal la entrega del bono de S/ 1000, con dinero del Convenio Marco, un fondo conformado por el aporte voluntario del 3% de utilidades anuales de Antapaccay.

Luego los pedidos aumentaron a la anulación del proyecto Ccoroccohuayco, ampliación de Antapaccay. Un tercer reclamo es la atención a los campesinos contaminados con metales pesados. En 2013, Censopas concluyó en un estudio que había personas con arsénico, mercurio, cadmio, plomo y otros minerales en sus cuerpos. En este punto es necesario precisar que si bien hay estudios que concluyen que hay contaminación en Espinar, ninguno precisa la fuente que la originó. No hay trabajo que atribuya la presencia de metales tóxicos a la minera. Si hay un estudio de OEFA que concluye que hay contaminación con polvo en el Corredor Minero del Sur. Este problema, no obstante, se le atribuye a la minera MMG Las Bambas que opera en Cotabambas, Apurímac.

Dilema equivocado

Pero ¿la minería es mala o buena? Para el coordinador ejecutivo de Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca Tupayachi, se trata de un dilema equivocado. “La minería tiene un rol y aporte importante al desarrollo del país. Aporta recursos fiscales: en algunos momentos aportó mucho, en otros menos”.

Baca precisa, además, que los impuestos que pagan las mineras a través del Impuesto a la Renta y regalías ingresan al erario nacional. Del total, el 50% convertido en canon minero llega a los gobiernos subnacionales. “Allí les toca a los gobiernos regionales y municipales convertir el dinero del canon en factor de desarrollo. Sabemos que en Cusco no han hecho eso, porque (Jorge) Acurio y otros han mal utilizado la plata escandalosamente”.

Tampoco hubo un gasto eficiente del canon en las municipalidades de la provincia de Espinar. “Estoy de acuerdo con el pedido del bono solidario en Espinar, pero eso no significa que vayamos a omitir la responsabilidad de la municipalidad de Espinar que tuvo mucha plata y no pudo realizar ni siquiera la obra de saneamiento. Me parece un error esconder esas fallas”.❖

Aporta al fisco pero no genera mucho empleo

El economista Epifanio Baca sostiene también que la minería si bien aporta al fisco, no genera más empleo que la industria, los servicios o el turismo. Dice que fue un error gravísimo que Cateriano haya lanzado ese discurso que se puede resumir en que “si no hay minería el Perú no sale adelante”.

De igual forma, el gobernador Regional del Cusco, Jean Paul Benavente, sostuvo que no podemos hablar de que la minería es buena o mala, sino buscar el mejor beneficio posible de esta actividad. “Es un sector importante y si se hace con responsabilidad y de la mano con comunidades sus beneficios pueden ser mejores”.