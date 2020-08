Regiones se quedan sin médicos y el virus avanza

Por: Melina Ccoillo, Ángela Valdivia y Liubomir Férnandez

“Hablas con un paciente en una determinada hora y cuando regresas ya está muerto. Nunca me imaginé vivir esto: ver morir a varias personas en un solo día por falta de oxígeno. Tampoco imaginé que me digan: ‘ya no puedo, doctor, ayúdeme’”, cuenta Roberto Mayta, médico del hospital III de EsSalud de Puno, una de las regiones que, desde hace unas semanas, registra un aumento exponencial de infectados y muertos por Covid-19.

Como muestra de la gravedad de la situación que vive esta región, incluso el personal de salud ha tenido que ser evacuado a Lima. Otros aguardan con el temor a contagiarse.

PUEDES VER Armando Massé superó a la COVID-19 y denunció que no fue atendido en clínicas

En tanto, en el hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, cuyo director renunció solo una semana después de haber asumido el cargo, el 70% de médicos está con licencia y los restantes están contagiados o en peligro de infectarse. Allí, solo hace unos días, las enfermeras iniciaron una protesta para exigir el cierre de este nosocomio. “Estamos cayendo de a pocos. A nosotros también nos duele ver morir a una persona. Y ni tenemos las condiciones de protección personal. Estamos en riesgo, vemos morir personas y, lo que es peor, nosotras corremos ese riesgo”, agrega Rosa Quispe, dirigente de las enfermeras del referido hospital.

Por si no fuese suficiente, hace unos días Freddy Velásquez, quien preside el comando Covid-19 en la región y también dirige el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, dio positivo para el nuevo coronavirus.

Ante ello, Midwar Mengoa Herrera, decano regional del Colegio Médico, pidió al gobierno central el envío de personal de salud, así como de equipos, medicinas y, sobre todo, de una planta de oxígeno.

Desde el Ejecutivo, la medida más reciente fue el regreso a la cuarentena en las provincias de San Román y Puno.

Sin embargo, la falta de coordinación entre el gobierno regional y central se refleja en las cifras de casos de Covid-19. Para la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno, en esta región 218 personas fallecieron y 4.886 están infectados por el virus; sin embargo, para la Sala Situacional Covid-19 del Ministerio de Salud (Minsa), estos números son mucho menores: 2.581 casos y 83 muertes.

“Las cifras que reportan las Diresa, en comparación con lo que da el Minsa en la sala Covid, son casi el doble, aunque en ambos casos las curvas están empinadas. ¿Cuándo vamos a realizar acciones sanitarias que reviertan esta curva?, cuestiona Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú.

PUEDES VER Áncash: continuará amnistía tributaria para deudas en comuna del Santa

Según la Diresa, 17 personas han muerto en un solo día por Covid-19 en la región altiplánica. Y sus casos positivos se incrementaron en 33%. En tanto, para Jair Vargas Ventura, investigador del Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, quien analizó las cifras de contagios y decesos entre el 27 de julio y 2 de agosto, de acuerdo a la Diresa la tasa de letalidad aumentó aceleradamente en Puno y Cusco. En la primera, cuatro de cada 100 mueren a causa del virus.

Colapso en el sur

Durante la última semana, dos pacientes con Covid-19 murieron cada hora en las regiones del sur. Ello, de acuerdo al mencionado estudio de Vargas Ventura. Este dato fue obtenido luego de sumar los fallecimientos reportados en Arequipa, Cusco, Puno y Apurímac, que fue un total de 342, de acuerdo a la Diresa.

“Yo creo que hubo una falta de coordinación. Cuando estuvimos en cuarentena, nosotros aún estábamos en la fase 2, mientras Lima ya estaba en la fase 3, entonces se levantó esta medida en todas las regiones y nuestros casos recién iban en aumento. A ello se sumó que llegaron vuelos de otras regiones. Estamos en un avance exponencial de casos y hoy ya es incontrolable”, explica Diómedes Arias, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Regional, quien asegura que los dos hospitales de nivel 3 de la región ya colapsaron.

“Hay personas en los pasadizos. Nosotros pedimos que los centros escolares y universitarios funcionen como locales para atender a pacientes positivos intermedios o respiratorios. Incluso personal que no atiende casos Covid-19 ya se ha infectado. Tampoco hay ivermectina ni azitromicina en la farmacia de los hospitales”, alerta el médico.

Sin atención en Cajamarca

La provincia de San Ignacio, en la región Cajamarca, vive uno de sus peores momentos, pues para sus 130 mil habitantes solo cuenta con un hospital de nivel I-4. En esta zona ya se registran más de mil infectados por Covid-19 y en toda la región, según la Diresa, hay más de 15 mil casos, más del doble de lo que reporta el Minsa.

En esta provincia hubo muchas promesas para la construcción de otros hospitales; sin embargo, a la fecha esto no se ha cumplido. Es por ello que la población sigue padeciendo ante la falta de atención y de especialistas en su único nosocomio.

PUEDES VER Municipalidad de Chiclayo entregó ivermectina a pacientes con COVID- 19 en Pomalca

“Antes de la pandemia, los ciudadanos viajaban a la provincia de Zumba (Ecuador) para recibir atención médica, ahora no lo pueden hacer porque la frontera está cerrada y deben ser tratados en una posta médica que tiene cuatro camas hospitalarias o referirlos a la ciudad de Chiclayo (Lambayeque)”, detalló la legisladora Felícita Tocto Guerrero, de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Casos en Lima

Mientras, en Lima, el aumento de casos también continúa, por lo que el decano del CMP pidió una cuarentena focalizada, ya que se han identificado 13 distritos con alta tasa de contagio.

PUEDES VER Entregan 50 camas para aislamiento de casos COVID-19 en penal de Tacna

En la misma línea, el científico Ragi Burhum dijo que “si estos distritos se ubicaran en otras regiones del país, ya habrían sido puestos en cuarentena”, por lo que pide “transparencia en los indicadores que se utilizan para poner un área en cuarentena”, pues, para él, no se estarían basando solo en un criterio epidemiológico. “Puede ser más económico u otra combinación que nunca han mencionado”, dijo.

Cifras del día

Más de 20 mil. El Minsa reportó la muerte de 20.007 personas. En tanto, de las 2.440.184 muestras procesadas, 439.890 resultaron positivas. En la última semana se registraron 2.993 nuevos casos.

Médicos. A la fecha, hay 3.055 infectados, 83 en UCI y 110 fallecidos.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.