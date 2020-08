Con tan solo 7 años, Dayana no solo debió superar la COVID-19 y el síndrome de Kawasaki, sino también debe vivir con la posibilidad de perder ambas extremidades debido a la infección del nuevo coronavirus.

Según cuenta su madre, hace un mes, su menor hija comenzó a sentir síntomas relacionados con el virus. Debido a ello, fue trasladada al Hospital del Niño, donde un médico la revisó y confirmó el diagnóstico de ambas enfermedades. No obstante, luego acudió al Hospital Rebagliati, pero le indicaron que se trataba de otra enfermedad.

“Ahí el doctor la revisó totalmente, me dijo que tiene COVID-19 y que debía internarla inmediatamente. Es así que me voy al Hospital Rebagliati, pero me dicen que tenía otra enfermedad y no la infección del nuevo coronavirus”, comenta la progenitora a ATV.

Dos días después, la pequeña fue internada al mostrar una descompensación. Durante ese lapso de tiempo, según comenta la madre del menor, le indicaron que le suministrarían un medicamento fuerte, pero no le dijeron si tendría algún efecto secundario. Luego la llamaron para decirle que la menor tenía complicaciones en los dedos de los pies y manos.

“Los deditos estaban moraditos, al igual que en los pies, pero me dijeron que eso no iba a avanzar”, revela.

Un mes después, la madre pidió el alta de la menor, a quien no había podido ver por estar en un área COVID-19 y en cuidados intensivos. Sin embargo, no fue hasta llevarla a la siguiente cita que se dio cuenta de la verdadera situación.

“Eso se lo van a amputar señora, para qué te voy a mentir”, indicó. Ella pidió una solución, pero le indicaron que no existía. Ahora la menor de 7 años y su madre esperan un milagro.

En tanto el Hospital Rebagliati señaló que la niña llegó en situación crítica y aceptaron que debieron hospitalizarla en el primer momento que ella acudió.

“La niña ingresa, de verdad, en un estado muy, muy delicado, grave. Con saturación de oxígeno 80 % y signos de shock (...) El médico la vio estable, no como llega a los días, que llega bien descompensada En realidad, lo ideal, es que ni bien detectado un síntoma se le deje hospitalizada por seguridad “, jefe de UCI pediátrica, Juan Manuel Ortiz.