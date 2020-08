Ayacucho: decana del Colegio Médico advierte que oxígeno en hospital de EsSalud se acabará a las 4 p. m.

Este miércoles 5 de agosto, la Decana del Colegio Médico en Ayacucho advirtió a las autoridades de EsSalud que los balones de oxígeno recientemente llegados se acabará a las 4 de la tarde, debido a que tienen un colapso de pacientes y un desabastecimiento de medicamentos para las personas internadas por el nuevo coronavirus.

La doctora Silvia de la Cruz mencionó que la situación ha llegado al límite y que, incluso, el hospital de EsSalud de Huamanga ha tenido que trasladar a otros pacientes a nosocomios del Ministerio de Salud. “Nosotros acá preocupados por la situación actual. Nuestro hospital de EsSalud de Huamanga ha colapsado. No tenemos ventiladores mecánicos, no tenemos medicamentos ni oxígeno”, indicó para América Televisión.

Además, reveló que han pedido en reiteradas ocasiones que el Ministerio de Salud los abastezca de oxígeno. “Estamos en una situación crítica. En horas de la madrugada han retornado a 27 pacientes que habían sido trasladados a otro hospital”, señaló.

No obstante, este miércoles llegaron 80 balones de oxígeno que solo durarán unas horas. “Son suficientes hasta las 4 o 5 de la tarde”, dijo. La decana del CMP de Ayacucho expresó que “no obtienen respuesta de la gestión actual”, y esto es reiterativo en varios meses.

“Nuestro hospital está colapsado no podemos atender a más asegurados así. No puede faltar oxígeno. Aquí están parte de la federación y el sindicato protestando por mejorar en el sistema del establecimiento. Ayacucho no puede quedar abandonado”, recalcó.

Por último, pidió que el presidente Martín Vizcarra y la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli pongan sus ojos en esta provincia. “Necesitamos que nos escuchen”, precisó. En el último reporte del Ministerio de Salud reportó un total de 439.890 infectados y 20.007 fallecidos a causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

