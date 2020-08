La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la Autoridad Portuaria Regional de Lambayeque (APRL) no se encuentra en funcionamiento por falta de presupuesto, gerente general y de miembros en su Directorio, lo que va a impedir que dicha unidad ejecutora cumpla con los objetivos para la cual fue creada.

Como se recuerda, a mediados del 2019, el gobernador Anselmo Lozano anunció que dejaría sin recursos a la APRL, pues cuestionaba la eficiencia de dicha entidad para impulsar el Terminal Marítimo de Lambayeque. Fue así como para el 2020 no permitió que la unidad ejecutora pueda disponer del dinero, lo que trajo la renuncia de su gerente general, César Nakasaki.

A partir de ese momento, tal como consta en los informes técnicos y legales emitidos por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Oficina Regional de Planeamiento, Lozano buscó disolver la autoridad portuaria o fusionarla con la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC).

Al final, a través de la Resolución Ejecutiva Regional n.° 000203-2020, decidió reactivarla y encargar su conducción al responsable de la GRTC, Willman Carrasco; sin embargo, días después sacó otra resolución para dejar sin eficacia legal la anterior.

Tras revisar toda la documentación, el órgano de control señaló que el gobernador no tenía competencia legal para realizar dichos cambios, debido a que la APRL responde a la Ley n.° 27943 del Sistema Portuario Nacional y su Reglamento, por lo que tiene sus propios procedimientos.

Finalmente, la Contraloría informó que la mencionada autoridad portuaria no puede cumplir con las atribuciones conferidas a través de la Ley, porque no cuenta con presupuesto ni titular y desde el gobierno regional no se han realizado trámites para recomponer el Directorio y nombrar a un gerente general.

“Únicamente se efectuaron las coordinaciones para impulsar el cierre de la unidad ejecutora (APRL), sin que se cautele que durante el presente ejercicio se cumpla con las atribuciones conferidas a la citada unidad ejecutora (APRL)”, se lee en el documento.

Consultado al respecto, el representante de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en el Directorio, Ricardo Guimaray, señaló que sería imposible fusionar la APRL con la GRTC, porque iría contra la Ley que crea el sistema portuario. En cuanto a la posibilidad de disolverla, el funcionario señaló que para ello el gobierno regional debería hacer el pedido directamente a la APN.

“Lo que queremos es que en corto plazo la APRL se reactive, pero siguiendo los procedimientos legales. No existe ningún caso donde un gobierno regional en lugar de promover el desarrollo portuario traté de disolverlo”, refirió.