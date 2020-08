Un solo sistema de salud para atender a más peruanos

Por: Melina Ccoillo y Jésica León

La meta de unificar los sistemas de salud públicos, bajo la rectoría del Ministerio de Salud (Minsa), podría tardar años, señalan algunos especialistas. Sin embargo, hay pasos que ya se están dando. El primero es crear una comisión de alto nivel que, en un plazo de 60 días, presentará un proyecto de ley marco para la creación de la Rectoría del Sistema de Salud.

Así lo anunció el premier Pedro Cateriano durante su exposición ante el Congreso. “El objetivo es articular los servicios ofrecidos por el Minsa, EsSalud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en épocas de crisis como la actual”.

Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra ya había mencionado esta propuesta durante su mensaje del 28 de julio, y solo un día después la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reconoció que sería un proyecto a largo plazo. “En dos o tres años no vamos a poder unificar un sistema que nació dividido. El paso más duro es el financiero”, precisó.

Hasta en 10 años

Para Fernando Carbone, también exministro de Salud y asesor del Comando Covid-19 del Minsa, este proceso podría tardar hasta 10 años, según un ejercicio de prospectiva realizado con su equipo. Sin embargo, el Gobierno ya viene dando pasos. “Se habla de unión, no de una fusión; es decir, se respeta la autonomía de cada subsector, sus leyes, sus regímenes laborales e incluso sus fuentes de financiamiento”, explicó. Y detalló que los resultados de esta unión serían la obtención de una agenda digital unificada, para que la historia clínica de un paciente se use en todos los nosocomios del país; además de construir un tarifario común, “algo parecido a como se ha hecho con las clínicas, para que el usuario no tenga que ver dónde va a ser atendido, sino que pueda acudir a cualquier hospital”.

Por su parte, para el también exministro de Salud Oscar Ugarte, este proceso de unificación no será sencillo por las diferencias en el financiamiento y el plan de beneficios brindados por EsSalud y el Seguro Integral de Salud (SIS). “En el seguro social, el financiamiento y los servicios que ofrecen son mayores que para el SIS, entonces hay que incrementar los del SIS. Son dos limitaciones para el proceso de integración”, indica, y agrega que se puede ir avanzando con el marco legal del proyecto.

Es por ello que, en su exposición, el premier Cateriano también adelantó que para unificar los servicios brindados en el sector Salud, el Minsa creará el Centro Regulador de Servicios de Alta Complejidad. Este nuevo centro deberá asegurar que, independientemente del seguro en el que se encuentren, los pacientes reciban el tratamiento de carácter altamente especializado y de manera oportuna. “Permitirá conocer la disponibilidad de turnos y horarios de todos los establecimientos de salud acreditados a nivel nacional para la atención de estos problemas de salud”, explicó. Así que, de esta manera, los pacientes podrán reservar una cita sin necesidad de hacer colas en las madrugadas.

Medicamentos

Otro punto destacable dentro de la exposición del premier Cateriano es la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, la cual será ejecutada en un plazo máximo de 90 días.

La creación de este organismo autónomo tiene tres objetivos: centralizar, bajo un único rector, todas las etapas de regulación, autorización y de fiscalización; asegurar la transparencia en los procedimientos para la incorporación y desarrollo de nuevas tecnologías médicas, y proveer a los ciudadanos de información sobre la disponibilidad y precios de los medicamentos, así como sobre la seguridad, riesgos y beneficios de estos.

Según fuentes del Ministerio de Salud, hay una propuesta de la Presidencia de Consejo de Ministros, con base en una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) sea un organismo autónomo y con mayores facultades.

En otro momento, el premier indicó que se reforzará la distribución de medicamentos con un operador logístico y el uso de la receta electrónica. "Esto nos permitirá saber que las medicinas están llegando a los ciudadanos".

Otras metas

Para el año 2021, el presupuesto del sector Salud será de 20 mil millones, destinado prioritariamente al refuerzo del primer nivel de atención en salud.

En tanto, se pondrá énfasis en la telemedicina, para beneficiar al 80% de la población. "Se dotará con equipamiento básico para la telemedicina a más de 4 mil establecimientos del primer nivel y a 135 del segundo".

Otra meta del Gobierno es que, a su término, se llegue a tener 3.000 camas UCI, el doble de lo que hoy se cuenta, y 6 mil nuevas camas de hospitalización.

En tanto, hacia julio del 2021, el Gobierno asegura que todos los peruanos tendrán acceso a un seguro de salud. Para ello se destinarán 300 millones de soles. Hoy casi un millón de personas carecen de este derecho.

Y ante el aumento excesivo de casos Covid-19, ayer se publicó un decreto de urgencia que autoriza a médicos peruanos, incluso egresados y extranjeros sin colegiatura, a sumarse a la atención de pacientes en los diversos sistemas de salud del país.

Enfoque

La población ha bajado la guardia

Luis Suárez, epidemiólogo

La población ha tomado lo del cese de la cuarentena como si ya no hubiera riesgo. Están llegando a los hospitales grupos familiares que tienen el antecedente de haber participado en alguna reunión. Entonces, se ha bajado la guardia en el sentido que no nos estamos protegiendo individualmente y uno puede ser vector del virus siendo asintomático.

Tenemos que ser responsables y vivir en ‘modo coronavirus’, o sea con cuarentena o sin cuarentena, y seguir manteniendo las pautas básicas: no estar en grupos, distanciamiento de 2 metros, usar la mascarilla y no salir de casa si no es imprescindible. Segundo, todavía no debemos viajar si no es totalmente indispensable, los viajes están haciendo que el virus esté llegando a las zonas alejadas.

El Covid-19 es complejo de medir, el cuadro clínico no es igual para todas las personas.

