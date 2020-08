Socia del Centro Humanitario de Huacho denuncia cobros excesivos por servicios funerarios durante pandemia

Una socia del Centro Humanitario de Trabajadores Unidos de Huacho difundió en redes sociales una denuncia contra Odila Cristina Marzal Huertas, presidenta de este establecimiento que se encarga de realizar servicios funerarios. Según Haideé Quiche, la institución viene cobrando exorbitantes precios por sus servicios, pese a que los afiliados aportan mensualmente nueve soles como una póliza de seguro en caso de fallecimiento.

En comunicación con La República, la señora Quiche denunció que tras la muerte de su suegra, el Centro Humanitario le cobró una suma superior a la pactada. Es decir, un ataúd que normalmente tenía el valor de 500 soles ahora alcanzaba los 1.200 soles. Además, los encargados de la organización sin fines de lucro le dijeron que debía pagar 1.400 soles extras para la sepultura, debido a que lo aportado por su familiar (30 años de contribución) no alcanzaba para cubrir todos los gastos fúnebres.

“Cuando murió mi suegro hace 5 años, el Centro Humanitario cubrió todos los gastos, hasta el cementerio. Ahora que falleció mi suegra, el cajón subió a 1.200 soles. Con el fondo de los socios se construyó el cementerio para las personas de escasos recursos. El dinero que aportó la mamá de mi esposo se gastó solo en el féretro, el transporte para el cuerpo y la tarifa del camposanto se pagó aparte”, indicó.

Quiche manifestó que tuvo que solicitar un préstamo para poder darle sepultura a su suegra ya que estaba confiados en que la organización cubriría todos los gastos como sucedió años atrás. De otro lado, la denunciante manifestó que durante los 6 años que viene aportando los 9 soles como socia, nunca les han informado sobre reuniones o el nombramiento de la nueva directiva.

“Ellos solo se nombran y cuando ingresa otro presidente que no es de su grupo perjudican su trabajo hasta sacarlo del puesto”.

La República se comunicó con Roberto Medina Collantes, expresidente del Centro Humanitario quien sostuvo que Odila Marzal lo sacó de la directiva sin haber culminado su gestión. Según dijo, salió de forma inesperada y el cuerpo directivo vulneró sus derechos.

“La señora Odila Marzal encabeza la lista que vulnera los derechos de los socios. A mí me eligieron como presidente mediante votación, pero en diciembre me iniciaron un proceso judicial acusándome de usurpación de dinero y otras falsedades. El juez a cargo del caso pidió otras elecciones, las cuales gané nuevamente, pero todo el grupo de Odila me acusó de favoritismo hasta que terminaron arrebatándome la presidencia”.

“Ahora la nueva directiva pretende subir el precio del pago mensual de 9 a 11 soles ante la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus sin haber pasado por una asamblea la que decide el incremento del abono. Actualmente, las personas no tienen dinero para pagar un aumento”, agregó Medina Collantes.

Esta no sería la primera vez que el Centro Humanitario ha sido denunciado por los familiares de los socios fallecidos. En el 2013, la nieta de Demetrio Núnez, un exaportante, denunció a los funcionarios porque no le pagaron el dinero completo de la póliza. “Solo nos pretendían pagar 800 soles de los 1800 que era en su totalidad, señaló Lili Núñez Lucero.

Otra de las denuncias la presentó Nilda Oyola Chinga, quien señaló que tras la muerte de su madre, sus familiares pagaron los gastos de sepelio con la esperanza de que el Centro Humanitario les reembolse lo gastado. Sin embargo, le enviaron una resolución alegando que la institución no reconoce montos de dinero, sino de servicios que presta, ósea que si no se hace uso de los servicios el asociado no tiene derecho a reembolso.

Este medio buscó a la presidenta de la organización, Odila Marzal, para que aclare las denuncias en su contra. Según sostiene, las denuncias en su contra son orquestadas por Haydeé Quiche y el presidente Medina. Aseguró no haber firmado ningún contrato por una capilla para un fallecido por COVID-19 y espera que le muestren los documentos en el que se comprueba que han hechos cobros adicionales. Asimismo, afirmó que los afiliados tienen varios años pagando 9 soles, pese a que los precios de los servicios funerarios han incrementado y con ese dinero se debe pagar también a los trabajadores.

Sobre Medina Collantes manifestó que durante su gestión de más de 4 años dejó sin dinero a la institución y sobre todo con grandes deudas impagas. “En el mes de julio tuvo 62 muertos y el Centro Humanitario no contaba con los recursos para atender a todo el grupo de fallecidos”, agregó.

“No se puede ser injustos y pretender aniquilarme en medio año de trabajo. Cada presidente tiene dos años de vigencia y el señor Medina trabajo más de cuatro años en la institución donde hubo muchas irregularidades, afirmó marzal.

El Centro Humanitario de Trabajadores Unidos tiene una antigüedad de 92 años y a la actualidad cuenta con 6.000 socios, en su mayoría personas de la tercera edad. Según Marzal, la institución solo ofrece servicios funerarios pero aparte los familiares deben pagar la tumba.