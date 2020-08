SedaCusco devolverá facturaciones a casi 30 mil usuarios

José Salcedo

Cusco

La pandemia obligó al cierre de los negocios durante más de cuatro meses. No obstante, pese a que no funcionaron, las facturas de consumo de agua no disminuyeron. Esto ocurrió porque la Sunass dispuso que las empresas prestadoras apliquen facturaciones promediadas en base a los montos registrados en los recibos entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Concluida la cuarentena rígida, empezó un proceso de sinceramiento. La empresa prestadora de servicios SedaCusco determinó que debe devolver un aproximado de S/ 2 millones a los usuarios por las facturaciones promediadas entre marzo y julio. “No hubo mala facturación o un cargo abusivo. Aplicamos la disposición de Sunass”, explicó Álvaro Flores Boza, gerente de SedaCusco.

La devolución incluye a 28 700 consumidores, lo que representa el 30% de usuarios de la provincia del Cusco. “Desde este 15 de agosto se devolverá las facturaciones anteriores”.

¿Cómo será la devolución? “Vamos a proceder a descontar del importe a la factura. Otro mecanismo se hace más complicado. Por ejemplo, si un usuario tiene una factura de S/ 30 y teníamos que devolverle S/ 20, en la factura aparecerá deuda S/ 20 y el importe neto a pagar será de S/ 10”. Y si el monto de devolución es superior a la facturación de agosto, habrá descuentos en los meses posteriores.

En tanto, aquellos usuarios que sientan que hubo mala facturación y que no estén incluidos en la lista podrán presentar sus reclamos ante SedaCusco.❖