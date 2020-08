Pilar Mazzetti: “Me temo que el virus llegó para quedarse”

En medio de la presentación del gabinete de Pedro Cateriano ante el Congreso de la República, la ministra de Salud Pilar Mazzetti afirmó que la COVID-19 llegó al Perú para quedarse.

“El virus llegó y mucho me temo que llegó para quedarse. Hay que ser realistas”, advirtió durante su participación ante el Pleno del Legislativo.

La titular de dicha cartera fue clara al manifestar que para vencer al coronavirus será necesario un trabajo integrado entre el Ejecutivo y la ciudadanía.

“La solución no está en que el Estado y el Gobierno de turno lo resuelva. Así tengamos 5.000 o 10.000 equipos de ventilación asistida eso no va a bajar la cifra de contagiados y fallecidos. La solución es no dejarse contagiar y eso está en cada uno de nosotros”.

En esa misma línea, destacó que la unificación del sistema de salud peruano debe ser prioridad, debido ante las constantes descoordinaciones y decisiones que se superponen entre una y otra entidad.

"Todos sabemos que unificar los sistemas de salud es lo más eficiente. Nuestro sistema de salud está dividido. Probablemente esto será un tema evolutivo y lento. Esto toma su tiempo y toma años, pero sentar las bases de la unificación del sistema se vuelve muy importante".

Recursos humanos agotados

En otro momento, la expresidenta del Comando COVID, fue sincera al afirmar que la falta de profesionales de la salud siguen siendo un elemento déficit en la lucha contra la pandemia.

"No hay recursos humanos y hay que declararlo. Los recursos humanos tienen un límite y ya hemos gastado todos. Hemos hecho contrataciones importantes 3.360 de los que estaban en SERUMS, contratos CAS más de 18.000 personas para que trabajen en las regiones"

Como se sabe el servicio rural y urbano marginal en salud (SERUMS) es una actividad que realizan solo los profesionales de la salud al Estado peruano, ya que constituye un requisito obligatorio para optar por la segunda especialidad o para trabajar en un centro de salud público, y obtener becas del gobierno para futura capacitación. A ello hay que sumar que desde marzo hasta ahora se han sumado los profesionales médicos extranjeros residente en el país.

Otro de los recursos indispensables además de las camas UCI, ha sido el oxígeno medicinal cuyo precio se ha elevado considerablemente. Mazzetti no dudó en resaltar su importancia en el tratamiento a los pacientes positivos que, en palabras de la funcionaria, son aquellos que tienen la prueba molecular y presentan síntomas.

“El oxígeno tiene que ser un bien útil para la salud pública. En realidad, se puede utilizar con toda seguridad el oxígeno a partir de 93 % con ciertas condiciones de pureza y humedad, así como de filtros”, finalizó la ministra de Salud.