Por: Carlos Páucar

El imponente Choquequirao, el complejo arqueológico que supera en tamaño a Machu Picchu y cuya mejora turística ha merecido años de postergaciones, fue otro de los anuncios en el mensaje del primer ministro Pedro Cateriano.

El Gobierno, a través del premier, anunció que el proyecto tendrá viabilidad en diciembre del 2020, para lo cual se estima una inversión de 260 millones de dólares. Luego pasará a fase de estructuración de la APP a cargo de Proinversión. Esto permitirá hacer la convocatoria en 2021 y adjudicar el proyecto en 2022.

La mejora de los servicios turísticos y accesibilidad al Parque Arqueológico Choquequirao será, según detalló Cateriano, con “un sistema de acceso por cable desde el sur por Apurímac (tramo 1) y desde el norte por Cusco (tramo 2)”. Dijo que ello permitirá alcanzar hasta un millón de visitantes anuales.

Cateriano agregó que el Ejecutivo apunta al desarrollo de los principales ejes viales de las regiones, por lo que también apoyará el financiamiento del tramo de carretera Mollepata-Abra Camas-Colcapampa-Santa Teresa, con una inversión de 1.616 millones de soles.

No es solo Choquequirao, Cateriano indicó que en general el sector turístico fue de los más afectados por la pandemia. En su largo discurso aludió al Fondo de Apoyo Empresarial (FAE-Turismo) de 500 millones de soles, creado el 30 de junio para promover el financiamiento a las mypes afectadas por la crisis.

Asimismo, indicó que se ya se asignaron S/ 100 millones para el programa Turismo Emprende y en el 2021 se lanzará un segundo concurso con cerca de S/ 50 millones adicionales, para beneficio de 1.200 mypes.

Dijo, además, que con marca Perú, en la segunda parte del año del 2020, se lanzará una campaña de turismo interno, para alcanzar más de 6 millones de potenciales viajeros, lo que generará más de S/ 370 millones debido a la movilización de los peruanos al interior del país.

Buenas intenciones

Carlos Canales.

Un discurso de buenas intenciones. Lo de Choquequirao se debe hacer al principio de un gobierno y no cuando ya no hay plazos. El FAE-Turismo aún no ha sido reglamentado, no puede llegar a las Mypes que están en situación dramática, más aún cuando la cuarta fase de reactivación no tiene fecha de implementarse. La única forma de reactivar el turismo es con vuelos internacionales ya que el mercado interno está muy golpeado. Se debe asegurar la vacuna, como Brasil y México lo hacen, pues lo único que genera confianza del turista es la seguridad que no se va a contagiar.

