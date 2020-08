En Huancayo, una mujer salvó de morir acuchillada por su expareja, quien la agredió luego que ella le solicitara el dinero para la alimentación de su niña.

La agraviada contó que el padre de su hija la citó en su vivienda para entregarle la manutención. Sin embargo, apenas tocó la puerta, empezó a ser violentada.

“Cuando yo toqué, el abrió y me lanzó al pasadizo. Después me agarró a golpes y me di cuenta que en ese momento venía con el cuchillo”, narró entre lágrimas.

En su intento por defenderse, la mujer sufrió unos cortes en las manos; no obstante, pudo escapar de la agresión gracias a que abrió la puerta y gritó en busca de ayuda.

“Yo abrí la puerta y justo pasaba una chica. Mientras yo gritaba, él miró y se volteó para ir a su cuarto”, cuenta la joven, según recoge Latina Noticias.

Tras huir de la vivienda del agresor, la madre fue a la comisaría de Chilca y lo denunció. Con la acusación formal, los policías acudieron a la casa de Eder Clemente (34), en el sector Auquimarca, y lo detuvieron.

Además del testimonio de la víctima, otra contundente prueba de la agresión es el video grabado por la propia mujer en el que se ve al hombre caminando con un cuchillo de cocina en la mano con dirección a ella.

El comandante PNP José García, comisario de Chilca, aseguró que el hombre habría atacado a su expareja luego de enterarse de que ella le iba a entablar un juicio por alimentos.

“Desde que comenzó la pandemia no le da ni un sol y es más, la señora ya ha presentado su documentación para iniciarle el proceso por alimentos. Ella también lo había denunciado por violencia familiar”, aseguró el policía.

Eder Clemente será procesado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de intento de feminicidio.