Armando Massé, médico y conductor de un programa de radio en Exitosa, informó que superó el nuevo coronavirus, luego de haber sido internado en una clínica de Lima. Según relató, el proceso de la enfermedad no fue sencillo, ya que no encontraba camas UCI, ni de hospitalización.

“Yo también estuve tocando puertas de varias clínicas y no encontraba sitio donde me puedan atender a tal punto que tuve que internarme a un centro médico aún sabiendo que no había ventilador”, contó a Exitosa.

Según mencionó, los primero tres días fueron los más difíciles ya tenía el 75% de sus pulmones comprometidos y no podía respirar con normalidad.

“Desde que me interné perdí el conocimiento casi por dos días. Los médicos me pusieron los medicamentos necesarios y los primero tres días porque no podía respirar. Sinceramente por mi cabeza pasaron muchas cosas, pero eso ya quedo atrás. Eso es lo que queremos luchar contra el COVID-19”, narró.

En ese sentido y debido al peligro que representa el nuevo coronavirus, Armando Massé hizo un llamado a la población e invocó a que se cuiden. Pidió seguir con las normas sanitarias a fin de evitar que las cifras de casos positivos continúen aumentando y resaltó el colapso de nuestro sistema de salud, el cual dificulta la atención de los peruanos.

“Si a mí me ha pasado esto, imagínate lo que puede pasarle a alguien. En 24 horas te puede matar. (...) Este mes será peor que el de toda la pandemia. No te expongas, lávate las manos, usa tu mascarilla, porque no hay como ayudarte, no hay camas, ni UCI”, finalizó.

