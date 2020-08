Los esposos Mariella Tantaleán Olano y Félix Chira Cabrera, fueron nombrados por el alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, como gerentes de Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT) y del Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo (Plandet), respectivamente.

TMT es un Organismo Público Descentralizado (OPD) de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) que se ocupa de la modernización del transporte en la ciudad, y Plandet es una gerencia de la comuna que tiene que ver con la planificación urbana. Es decir, ambas gerencias están estrechamente vinculadas. Tanto así, que muchas veces sus titulares dan opiniones colegiadas.

Pero en este caso, al estar los esposos como gerentes, habría un conflicto de intereses, en todo caso la opinión de uno pesaría en la decisión del otro. Preguntado sobre el tema, el gerente general de la MPT, Félix Campaña Silva, mencionó que no se habían dado cuenta de este vínculo. “No sabía que eran esposos. Pero vamos a abordar el caso. No puedo decir más”, aseveró Campaña.

El analista político Miguel Rodríguez Albán, señaló que son cargos de confianza y si cumplen el perfil no habría ningún problema. “Podría haber un conflicto de intereses. Es más, los funcionarios tienen que dar una declaración jurada diciendo que no tienen familiares en las mismas áreas donde van a desempeñarse. Pero ahí no habría infracción a la norma, ni hay nepotismo porque es el alcalde el que los ha designado. En todo caso habría una cuestión ética, si hay una opinión vinculante, ambos deberían inhibirse”, comentó.