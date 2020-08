Sector turismo de Arequipa en emergencia, según presidente de AVIT

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Arequipa (AVIT), Jorge Valderrama, señaló que el sector está en emergencia, por la suspensión de actividades desde el inicio de la cuarentena contra el coronavirus. Añadió que el cuadro se agravaría en agosto. En estas fechas la ciudad recibía más visitantes por Fiestas de Arequipa. Sostuvo que 50 mil empleos ligados al turismo en la región están en riesgo.

A nivel mundial, el sector turismo es el más golpeado con la pandemia del coronavirus y se prevé, que será el último en reactivarse hasta que se halle una vacuna o tratamiento. Valderrama estima que las pérdidas en la región ya oscilan en 150 millones de soles. Julio y agosto eran los meses con mayor cantidad de visitantes para la región. Normalmente en agosto se esperaba el arribo de 160 mil personas.

Valderrama recordó que el año pasado también hubo pérdidas en agosto, por las protestas contra el proyecto minero Tía María.

El presidente de AVIT, sostuvo que la situación es insostenible para varias agencias, pues la mayoría no accedió al Plan Reactiva Perú, porque no llegaban al mínimo de facturación. Además, en varias se denegó la suspensión perfecta de labores. “Si no hay fondo de reactivación, ni suspensión perfecta, estamos quebrados”, expresó Valderrama.

Señaló que la única manera que las agencias puedan seguir vigentes, es algún tipo de auxilio del gobierno central. Si bien el Estado anunció el plan FAE Turismo, con un fondo de S/ 500 millones para las mypes del rubro turismo, todavía no empieza a emitir créditos.