Dos ladrones que se encontraban en una moto lineal atacaron a una madre en San Juan de Miraflores para quitarle su celular. Yenifer se encontraba en la puerta de la casa de una de sus amigas, cuando el delincuente que iba en la parte trasera del vehículo le quitó el celular.

La víctima cayó de rodillas y corrió tras ellos. En tanto, su prima y el esposo de esta vieron el asalto desde un auto y decidieron perseguirlos.

“Estaba en la casa de mi amiga cobrando y estaba con el celular en la vereda. Viene el delincuente por detrás y me jala con tal fuerza que me hace caer al piso de rodillas. Intenté perseguirlo, pero estaba en una moto lineal y arrancó”, contó Jenifer en Al Estilo de Juliana.

El auto en que iban sus familiares chocó contra la moto, pero el ladrón pudo huir con el celular. En tanto, su cómplice se cayó de la moto y los vecinos lo golpearon para que confiese dónde vive el delincuente.

“Él dice que no sabe donde vive su amigo. Se contradice. Dice que no sabía que su amigo iba a hacer eso. Pero ellos vieron que me jalaron”, afirmó.

Los vecinos lo dejaron ir para que traiga al ladrón. El cómplice entregó a las personas su moto y su tarjeta de propiedad. Retornó en dos oportunidades a la zona donde ocurrió el asalto para contar lo que el padre del sujeto le respondió.

“Le atendió el papá del chico. Dijo que el joven anda en drogas y que prácticamente el celular lo vendió y no saben dónde está. El chico que está con el celular perteneció al Ejército”, señaló.

Por el lugar pasaron cerca de 5 patrulleros, pero no atendieron el caso.