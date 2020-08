Planificación familiar: ¿cómo evitar un aumento de embarazos no deseados durante la pandemia?

El impacto de la COVID-19 también comprometió el acceso a los programas de planificación familiar; un tema muy importante en aras de prevenir embarazos no deseados; los cuales podrían aumentar este 2020 hasta en un 40 %; de acuerdo a un informe global del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Por ello, es necesario saber qué acciones que estan tomando diversos actores de la sociedad para garantizar la continuidad de los servicios de planificación familiar, a pesar de las condiciones impuestas por la pandemia.

Planificación familiar: ¿por qué es importante?

La definición de planificación familiar se vincula con la salud sexual y reproductiva. Asimismo, tiene mucho que ver con la opción de decidir acerca del número de hijos que se desea tener dentro de una familia.

Esto se encuentra plasmado en el acta final de la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos celebrada en Teherán (Irán), el 13 de mayo 1968: “Los padres tienen el derecho humano básico de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos”.

Planificación familiar durante la pandemia

Uso de métodos anticonceptivos

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2019 había 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva (15 -49 años) en el mundo, de las cuales 1.112 precisan planificación familiar. De ellas, 842 millones utilizan métodos anticonceptivos y 270 millones tienen necesidades desatendidas en materia de anticoncepción.

Mientras que en el Perú se registra un total de 7 845 787 mujeres en edad fértil; de acuerdo al último censo de población del Instituto Nacional de Estadística e Informática del (INEI). De este universo, el 76,3 % hace uso de algún método de planificación familiar, mientras que, el 23,9 % restante no utiliza algún anticonceptivo para prevenir un embarazo no deseado, ya sea por desinformación o la falta de apoyo de sus parejas; así lo sostiene la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del año 2018.

No obstante, la declaratoria del estado de emergencia por la expansión del nuevo coronavirus impactó en el acceso de los usuarios a los métodos anticonceptivos, debido al desabastecimiento y provisión pública y la dificultad de la adquisición con recursos propios en las farmacias; así como por problemas de logística estatal.

“La planificación familiar no fue atendida durante la cuarentena ni después de ella, debido a que el personal asistencial no cuenta con el equipo necesario y suficiente para poder atender a toda la población”, sostiene Patricia Vera, trabajadora de la ONG Acción contra el Hambre, entidad que desarrolla proyectos sociales a la salud sexual y reproductiva.

Esto se reflejará en las 119.111 mujeres que dejarán de usar métodos anticonceptivos durante el 2020 como consecuencia de la COVID-19; según estimaciones de la UNFPA. A pesar de que la resolución Ministerial N° 217-2020 aprobó la continuidad de los servicios de atención en planificación familiar.

Para tener una idea de ello, el Ministerio de Salud (Minsa ) reveló hace unos días, durante una conferencia virtual sobre el tema, cuáles son los métodos de planificación más usados por las parejas en nuestro país. (Ver siguiente cuadro)

Los inyectables (681.526) lideran la lista; en segundo lugar tenemos a las píldoras (264.231); le sigue el condón con 141.162; los dispositivos intrauterinos son preferidos por 26.848; un total de 94.596 optan por el Método de Lactancia Materna Exclusiva y Amenorrea (MELA); 11.569 parejas escogen la ligadura de trompas; en tanto, 8.022 recurren a la abstinencia y por último, solo 324 dúos eligen la vasectomía.

Asimismo, el Sistema de Salud Asistencial advirtió que, en lo que va del 2020, el índice de número de parejas protegidas a nivel nacional también sufrió una caída gradual desde marzo, mes en que inició el periodo de confinamiento.

Esto a pesar de que las cifras de los dos primeros meses evidenciaban un mayor interés en lo que respecta a planificación familiar, en comparación al año pasado.

¿Qué se está haciendo para continuar con los programas de planificación familiar?

En diálogo con La República, Irma Ramos Chávez, directora ejecutiva de Inppares considera que sí habrá un aumento de embarazos no planificados mientras dure la pandemia de la COVID-19, ante la falta de distribución de métodos anticonceptivos y un posible desabastecimiento global de los mismos.

“Los servicios de planificación familiar son muy importantes. Mucho más en situaciones como estas donde las personas están juntas. Fue un error haber cerrado los primeros niveles de atención, ya que son lugares a donde acude la gente a recibir sus métodos anticonceptivos”, manifiesta la titular de esta institución.

Esta organización especializada en temas de salud sexual y reproductiva y planificación familiar, cerró sus puertas por la cuarentena, pero nunca detuvo su trabajo.

“Desde el primer momento en que se tomó la cuarentena nos preocupamos. Entonces, tomamos la decisión de continuar los servicios de consejería gratuita de manera virtual a través de Facebook o WhatsApp”

Después de muchos trámites, al fin el último 11 de mayo pudieron reanudar la atención en sus ocho sedes a nivel nacional: Lima (Ate Vitarte, Comas, San Juan de Lurigancho y Jesús María), Tacna, Arequipa y Ancash y Lambayeque.

“El Gobierno no pensó en la salud sexual y reproductiva, se centró mucho a fortalecer el área de emergencia y en las UCI. No se dio cuenta de que estaba cerrando servicios básicos como la planificación familiar. Tiene que entender que no es un servicio más, es un derecho”, manifiesta la también periodista de profesión.

Desde aquel entonces han atendido a 3.034 mujeres en el área de ginecología y más de 3.000 casos de consejería. En tanto, las pruebas de descarte de embarazo alcanzaron las 289, en cuanto a Lima, de las cuales 189 de ellas fueron positivos.

¿A dónde acudir para una asesoría en planificación familiar?

Ante la falta de atención de establecimientos públicos de salud te presentamos algunas alternativas de instituciones y campañas en salud sexual, reproductiva y planificación familiar.

Inppares: organización que brinda atención completa de asesoría en planificación familiar para adolescentes y jóvenes; asimismo ofrece servicios para las mujeres en estado de gestación.

Si deseas asesoría en planificación o requieres adquirir algún método anticonceptivo puedes acercarte a estas cuatro sedes en Lima, los encontrarás a precios al alcance de todos los peruanos.

- Av. Tupac Amaru 930 (Comas, altura del paradero Jorge Chávez)

- Av. Giuseppe Garibaldi 125 (Jesús María)

- Jr. El Triunfo 105 (Ate)

-Jr. José Santos Chocano 899 (Los Olivos)

- Jr. Los Ébanos 101 (San Juan de Lurigancho)

En el resto del país, pueden encontrar una oficina de Inppares en las ciudades de Arequipa, Chiclayo y Chimbote.

- Av. La Paz N° 424, Cercado (Arequipa)

- Calle Leoncio Prado 485 (Chiclayo)

- Jr. Elías Aguirre N° 636