El proyecto no querido

Federico Rosado

El ministro aprista de agricultura me miró sorprendido. No podía creer lo que le estaba diciendo. Así que no me quedó otro recurso que pedir llamadas telefónicas de los radioyentes. Luego de ellas, el ministro recién comprendió y se enteró de la verdad. Que Arequipa no quiere el Proyecto Majes.

Muchos años atrás, el ingeniero Avalos, gerente del Proyecto Majes, le decía a otro periodista: “quien no conoce en qué consiste la segunda etapa del Proyecto Majes, no merece vivir en Arequipa”.

No creo que exista otra obra más manoseada que el Proyecto Majes, y por eso, terminó alejado y olvidado por la población arequipeña.

Candidatos al congreso y al gobierno regional lo prostituyeron.

No conozco una marcha, huelga o similares a favor del Proyecto.

Tampoco de algún frente de defensa o comité de lucha.

Por eso es que cuando el gobernador regional actual, en otra de sus “cloradas”, le suplica al supremo gobierno central que tome las riendas del Proyecto Majes, solamente el silencio queda como testigo de la rendición o traición.

Ahora, la imploración es impertinente. No sólo el gobierno central está de salida, si no que todo indica que ni Arequipa ni el sur del Perú le interesa. Como ni a los anteriores: PPK, Humala, García, Toledo, Fujimori. Y eso que, exceptuando al último, el sur les dio el triunfo electoral.

A pesar de todo, no deberíamos olvidar que el Proyecto Majes es la gran obra que necesita Arequipa, del cual depende su futuro, el trabajo para nuestros hijos.