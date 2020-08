Pese a que el Perú viene atravesando momentos difíciles por una crisis sanitaria generada por el nuevo coronavirus, bandas criminales continúan estafando a cientos de personas. Ese es el caso de una falsa campaña benéfica que viene circulando a través de redes sociales.

Según denunció el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), un grupo de delincuentes ofrece un supuesto bono de S/ 1.500 soles a cambio de llenar una solicitud en un sitio web fraudulento. No obstante, este mensaje es falso y buscaría apoderarse de claves bancarias y otra información valiosa.

“¡Que nadie te engañe! Información falsa está circulando en redes sociales. Pedimos a la ciudadanía no tomar en cuenta estos fraudulentos mensajes sobre ayuda económica”, se lee en la publicación de Twitter.

En esa línea, la entidad hizo un llamada a la población y solicitó no caer en informaciones erradas que no estén publicadas en sitios oficiales del Gobierno. Asimismo, recalcó que por el momento no existe ningún tipo de campaña así y menos que se comunique por redes sociales.

Cabe mencionar que en el mensaje que se viene difundiendo se indica que deben llenar un formulario para adquirir un bono de S/ 1.500. “Mi nombre es María Isabel Rivas de Serna, acabo de hacer la solicitud para ayuda y me aprobaron 1.500 soles. Te los estoy mandado a ti para que también puedas obtener los beneficios”, se lee en el mensaje de WhatsApp.

