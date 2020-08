El sur en su peor hora: en 17 días los casos de coronavirus se duplicaron

Redacción Sur

Horacio Cutipa vivió en carne propia la decisión del personal médico y asistencial de Puno de no recibir más pacientes con coronavirus en el hospital Manuel Núñez Butrón. El sábado por la noche acudió a emergencia por insuficiencia respiratoria a consecuencia de la COVID-19. En la puerta le indicaron que no había personal médico ni asistencial. Como alternativa le sugirieron que regrese dentro de dos días hasta que alguno de los 22 hospitalizados lograra su alta. Cutipa ahora se recupera en su casa con monitoreo médico particular. Su estado es reservado.

La negativa de no recibir más pacientes en el hospital Puno se debe a que no hay médicos ni enfermeras. Poco a poco cayeron contagiados con la COVID-19. Por ejemplo, el jefe del área, Abab Illacutipa, también es portador. Pasó de ser médico tratante a paciente en estado grave.

Estas dos últimas semanas estuvieron aceptando pacientes para ser atendidos en los pasillos, pero debido a que el intenso frío invierno empeora la salud de los usuarios, suspendieron la recepción de más positivos. “Ya no estamos aceptando a nadie porque, al no haber camas, médicos, ni enfermeras, los pacientes se desesperan y pareciera que desde el plano psicológico bajan sus defensas y mueren... Están muriendo rápido, es terrible. Es peor que una guerra, porque acá mueren de a pocos”, dijo una enfermera que evitó revelar su identidad.

La decana del Colegio de Enfermeras de la región Puno, Elibeth Villafuerte Bernedo, dijo que en toda la región hasta el momento 180 enfermeras dieron positivo y dos están graves. Una de ellas necesita ser evacuada a Lima. Debido a ello, las infectadas tuvieron que abandonar su servicio para ingresar a un periodo de cuarentena. En el hospital Puno, 45 son portadoras. Ante la crítica situación que se vive en Puno, ayer la gerencia general de Essalud Lima envió a Puno 5 médicos y 4 enfermeras para reforzar la atención de pacientes COVID en el Hospital III Base de EsSalud. El gerente de Essalud Puno, Juan Carlos Mendoza Velásquez, indicó que el nuevo equipo humano ayudará pero se necesita más personal por la alta demanda de pacientes.

El sur se encendió

Lo que pasa en Puno es un reflejo de lo que ocurre en el resto de regiones del sur, donde los hospitales han colapsado. Ese es el caso de Cusco, donde los grandes hospitales Regional y Antonio Lorena de la Dirección Regional de Salud y Adolfo Guevara Velasco de EsSalud están abarrotados de enfermos. En las zonas de acceso hay inmensas colas. Un paciente debe esperar entre cuatro y diez horas para ser atendido.

El martes de la semana pasada, tres pacientes llegaron muertos al Servicio COVID del Hospital Regional. Cada día se reportan más muertes, el último sábado los decesos llegaron a 29 en un solo día, cifra record en la región imperial, donde hasta hace un mes la pandemia parecía estar controlada.

La crecida de casos (ver infografía) se registra a nivel de todas las regiones del sur. En la última quincena de julio, en Arequipa, Cusco, Puno, Tacna y Moquegua se tiene un incremento alarmante de casos y decesos por coronavirus. En este periodo, se registraron en promedio el 50% de contagios locales desde que empezó la pandemia (marzo).

Asimismo, Moquegua, Tacna, Cusco y Puno, en los últimos quince días, reportaron el 70% de fallecidos por Covid-19 en su respectiva jurisdicción.

Hasta la primera quincena de julio, la región Arequipa concentraba todo el drama de la pandemia en el país. Pero el 16 de julio, el presidente Martín Vizcarra advirtió en una entrevista que el contagio empezaba a encenderse en el sur. “La macrorregión sur es la última que va a recibir los efectos de esta pandemia”, expresó entonces el presidente. Días después, viajó a Arequipa y el Gobierno central relevó en funciones al Gobierno regional.

El último reporte al 02 de agosto, señala que Arequipa suma 53.546 contagiados y 990 decesos.

El infectólogo de EsSalud Arequipa Carlos Vizcarra opina que es difícil pronosticar cuándo se alcanzará la meseta y descenderá la curva. Sus colegas del área COVID-19 informan que el alto contagio se mantiene estable, generando al paciente una espera de hasta tres días para acceder a una cama de hospitalización.

La región Arequipa supera ampliamente en casos de coronavirus a las otras regiones del sur, que todavía no llegan a los 10 mil contagios, sin embargo, en los últimos quince días estas ya registraron problemas en la capacidad hospitalaria.

Carlos Vizcarra señaló que incluso pacientes de Moquegua llegaron a Arequipa en busca de atención. Moquegua tiene 6.907 casos y 194 decesos. Esta región tiene menor población (174.863 habitantes) que Tacna o Puno, pero tiene más positivos y fallecidos.

Estas cifras, finalmente habrían convencido al Gobierno central de prorrogar la cuarentena en Arequipa y retomar la medida en las principales provincias de Moquegua, Tacna, Cusco y Puno.

Moquegua y Tacna

Aunque el último sábado, EsSalud entregó dos villas de atención para pacientes COVID-19 en las provincias de Ilo y Mariscal Nieto en Moquegua (cada una con 50 camas), las autoridades locales señalan que requieren más ayuda. El alcalde provincial de Mariscal Nieto, Abraham Cárdenas, pidió a la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, más médicos y medicinas para la atención de pacientes.

Por su lado, el vicegobernador Jorge Lama y presidente encargado del Comando COVID-19, señaló a La República que la necesidad urgente es una planta de oxígeno. Molinelli anunció el sábado que en los próximos días se instalarán dos isotanques en ambas villas para que el oxígeno llegue mediante tuberías a las camas de los pacientes. Mientras tanto se realizarán puentes aéreos desde Lima para asegurar el recurso.

En Tacna, lo preocupante es la falta de médicos especialistas. En el hospital Hipólito Unanue solo tienen una intensivista que ha tenido que capacitar a otros 15 médicos de otras especialidades para que la apoyen.

Sobre la necesidad de oxígeno, el director regional de Salud, Juan Cánepa Yzaga, afirmó que el hospital Unanue aún cuenta con dotación de oxígeno y que no se ha pedido a los parientes de los hospitalizados la compra de balones.

Sin embargo, en las afueras de Osigreen, la única empresa privada que vende oxígeno en Tacna, se ven largas colas de familiares que buscan abastecerse del insumo.❖

Oxígeno medicinal

para Apurímac

Un total de 84 balones de oxígeno medicinal provenientes de Industrias Cachimayo fueron distribuidos en los principales nosocomios de la región Apurímac para la atención de pacientes con coronavirus.

Se distribuyó en los hospitales Guillermo Díaz de La Vega y de EsSalud en la ciudad de Abancay. Se prevé que también se beneficiará al Hospital Subregional de Andahuaylas con la dotación.

La empresa cusqueña dotará semanalmente a la región apurimeña 150 balones de oxígeno.