El nuevo coronavirus sigue cobrando la vida de más peruanos. Esta vez la víctima de la COVID-19 es el alcalde distrital de Pallpata, provincia de Espinar, Alfonso Villagra Merma, quién pasado el mediodía, falleció cuando era referido a la ciudad del Cusco. El burgomaestre permaneció internado durante dos días en el hospital de EsSalud Espinar por un cuadro de coronavirus, así lo confirmó el alcalde provincial de Espinar, Lolo Arenas.

Arenas lamentó que el burgomaestre haya perdido la vida en estas circunstancias. “Estoy consternado por el fallecimiento del alcalde Alfonso Villagra. A la una de la tarde me comunican. Estuvo hospitalizado, según me indican, hace dos días en EsSalud Espinar y como no hay medicamentos ni suficientes profesionales lo han tenido que referir a la ciudad del Cusco y en ese trayecto falleció”, dijo.

Señaló que aquel martes 14 de julio, en el que sostuvieron una mesa de diálogo por el bono solidario de mil soles, junto al gobernador regional Jean Paul Benavente y otras autoridades, pudo ser el espacio donde varios contrajeron el virus, incluido el fallecido alcalde de Pallpata.

“Probablemente varias autoridades nos hemos podido contagiar. Yo también tuve síntomas, tuve que cumplir una cuarentena por exhortación de la Fiscalía de Prevención del Delito. Me dijeron que como estuve junto al gobernador probablemente estoy contagiado”. Culminado su aislamiento se sometió a una prueba molecular cuyo resultado fue negativo.

Tras esta reunión, Alfonso Villagra encabezó una movilización en su distrito en la que pidió a los pobladores no enfrentarse a los agentes policiales y tener los cuidados respectivos en el contexto de la pandemia, “tengamos cuidado con nuestra mascarilla, nuestro alcohol”. Esta fue la última vez que tuvo participación en público.

Esta tarde dedicaron un minuto de silencio e izaron la bandera del Perú a media asta en la plaza principal de Pallpata, como símbolo de luto por la pérdida de su primera autoridad que en el mes de octubre hubiera cumplido 74 años. Varios pobladores se dieron cita para presenciar este acto.