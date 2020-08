Desde fines de mayo, el Perú no registraba un incremento tan alto como el del último sábado: 7.448 casos en un solo día. Con ello, y según el último reporte oficial, ya van 428.850 contagios y 19.614 decesos confirmados en todo el país. Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y médicos infectólogos, estas cifras ponen en evidencia un recrudecimiento en la primera ola del Covid-19.

Rubén Mayorga, representante de la OPS en el Perú, considera que nunca salimos de esa “ola”. El infectólogo Juan Villena agrega que esta “no se ha detenido y sigue creciendo” ante el mayor tránsito de las personas. En tanto, su colega y vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, la califica como una “gran ola hawaiana”, la cual no terminó de bajar “debido a la cuarentena ‘chicha’ y al relajamiento de la población”.

El repunte y el dolor se hacen aún más evidente en las 5 regiones y las 20 provincias donde se acaba de ampliar la cuarentena focalizada, pero también genera preocupación en Lima, que concentra más de la mitad de los casos a nivel nacional y que solo en la última semana reportó 19.410 diagnósticos: el aumento más alto a fines de julio.

Para el médico Juan Villena, esta región enfrenta un incremento de casos que no solo responde a la reactivación económica, sino al comportamiento de quienes acuden a reuniones familiares o amicales, y a los que incumplen con el distanciamiento o el uso de la mascarilla. "Si no se dan las condiciones para el transporte o el trabajo en ambientes no hacinados, hay que volver a las casas, decretar la cuarentena y sancionar. Es un tema de salud pública. Hay dos formas de hacer las cosas: o las hacemos bien o como siempre".

EsSalud y el Minsa han reconocido la falta de camas UCI. En Lima, las familias ni siquiera consiguen una de hospitalización. “Si estimamos que el 10% necesita hospitalizarse, y según las cifras nacionales, hablaríamos de 700 personas al día. Un paciente se queda entre 10 y 12 días internado. Falta personal de salud, porque se ha contagiado. Las próximas semanas serán dramáticas”, dice Villena.

El infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia, Ciro Maguiña, sostiene que la cuarentena en Lima solo tuvo impacto las primeras cinco semanas, en medio del trabajo informal y el hacinamiento. Por ello, en su lugar, se requiere un enfoque integral de tipo comunitario que incluya la atención en postas, reforzar el uso de mascarillas, proveer de pulsómetros e implementar los cercos comunitarios focalizados, en los cuales se aísle a los contagiados en locales comunales o colegios, donde además reciban alimentación.

“Muchos han confundido la reactivación con el relajamiento. Hacen fiestas y los mercados siguen hacinados. Si la gente no colabora, esto será imparable. Hay que ganarse a la población, trabajar como lo que se hizo con el cinturón de seguridad. Generar conciencia de lo peligroso que es no usar mascarillas”.

Atender en escuelas

En Lima y Callao, la mayor prevalencia de Covid-19 está en la población pobre y en hacinamiento. Ante ello, los infectólogos consideran urgente que se habiliten las escuelas para atender casos leves y moderados.

Claves

La Digemid advirtió que la ivermectina solo debe consumirse bajo prescripción médica. No es de uso preventivo.

La OPS dijo que las medidas de aislamiento se alivianan o endurecen según el aumento o la baja de casos o cuando se llega al tope del sistema sanitario.

