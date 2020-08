En medio de la pandemia por la COVID-19 y la necesidad de tener más médicos en las áreas críticas de los diferentes nosocomios del país, un galeno denunció que fue despedido por tener una discrepancia con el Jefe de Departamento, Dr. Luis Maya, sobre la cantidad de turnos que se le asignaba a cada médico que prestaba servicios en el Hospital Loayza.

En diálogo con La República, el doctor manifestó que el personal de salud nombrado no realizaba turnos los días domingos, mientras que los no nombrados sí los hacían, motivo por los que expresó su inconformidad y pidió a sus superiores realizar los arreglos convenientes para que los turnos sean parejos para todos.

“Los médicos nombrados no hacían turnos de domingos, en su mayoría son los de 50 años a más, y los no nombrados si hacían turnos de domingos. Ahí empieza el reclamo”, declaró.

Asimismo, el galeno señaló que se sintió ofendido por la forma en que se estaba manejando y tratando al personal que en estos momentos se encuentra batallando en la primera línea de contagio frente a la COVID-19.

“Cargar con todos los domingos a un grupo de 8-9 médicos es una falta enorme de respeto a dicho grupo de médicos por parte de quienes organizaron y orquestaron tal distribución (...) las injusticias no se pueden permitir, menos algo tan evidente como se ve en ese rol. Quise creer que era un error, pero con mucha pena corroboro que así se creó”, see lee en una conversación de WhatsApp de médicos del hospital.

PUEDES VER: Repunte en Lima reaviva discusión sobre cuarentena

En esa línea, el Jefe de Departamento respondió que el horario estaba hecho en base a las peticiones de algunos médicos de Medicina Interna; sin embargo, la gran mayoría de ellos refutó tal pronunciamiento.

“Dr. Maya, nunca solicitamos hacer todos los domingos. Solicitamos hacer guardias de 24 horas, pero nunca dijimos que nos haríamos cargo de todos los domingos”, escribió otra galeno.

No obstante, el Jefe de Departamento reiteró a sus subordinados que lamentablemente ellos son quienes se tienen que adaptar a los requerimientos del departamento de Medicina Interna y no el departemento a ellos.

“Lamentablemente, son los nuevos miembros del DMI los que se tendrán que adaptar al DMI y no el DMI al pedido de sus nuevos miembros”, se lee.

Finalmente, el galeno que denunció el maltrato laboral al que estaban siendo sometidos e indicó que durante ese tiempo, él se encontraba hospitalizado por ser portador de la COVID-19 y cuando regresó a trabajar recibió un memorándum en el que se le indicaba la fecha de cese de su contrato.

“En eso dias yo estaba hospitalizado por una neumonía severa por COVID-19. Entonces, fue la razón por la que ese mes yo no estuve a cargo de la coordinación de los horarios de Medicina Interna. Dos meses antes los hacía yo y no había problema alguno. El Dr. Maya me escribió por interno y me indicó que debía recordar que era el Jefe de Departamento quien se encargaba de dar el visto bueno para la renovación de mi contrato”, declaró.

La República se contactó con el Ministerio de Salud para dar a conocer la denuncia y la respuesta de esta entidad del estado fue que el galeno había sido avisado 5 días antes de la no renovación de su contrato CAS - COVID y que en ningún momento fue despedido arbitrariamente.

Asimismo, señalaron que los profesionales mayores de 50 años se encuentran amparados bajo la Ley de Trabajo Médico y no están obligados a realizar guardias.