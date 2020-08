Comas: se hacen pasar por pasajeros, roban taxi y ahora piden dinero para devolverlo [VIDEO]

Con información de Vanessa Trebejo.

Un taxista sufrió el robo de su vehículo luego que un grupo de sujetos se hicieran pasar por pasajeros. Además de haber sido despojado de su única herramienta de trabajo, ahora es víctima de amenazas por parte de los malhechores.

Según cuenta Santos Sixto Malca Tenorio (30), el pasado sábado 18 de julio, aceptó una carrera de una joven hacia Carabayllo. Luego de llegar a su destino, fue interceptado por dos sujetos que portaban armas de fuego, quienes se llevaron su auto Toyota de placa AWI-030, valorizado en 16.000 dólares.

“Toma un servicio una persona, a través de un aplicativo, la carrera era para parque zonal de Carabayllo. Cuando llegamos al punto de destino, visualizo por mi retrovisor a dos hombres armados corriendo hacia mi vehículo. Yo lo que hago es tratar de salir en ese momento, pero el supuesto pasajero me apaga el carro. Ahí es cuando los delincuentes suben, me secuestran unos minutos y luego me abandonan en la calle”, relató a La República.

Al día siguiente de haber vivido esta pesadilla, el taxista comenzó a recibir llamadas por parte de los malhechores. Ellos le solicitaban S/ 5.000 para devolverle el vehículo. No obstante; al no aceptar el trato, intentaron persuadirlo para que entregue S/ 3.500, sino desmantelarían el automóvil.

Pese a haber presentado la denuncia el mismo día del robo, Malca Tenorio no ha tenido noticias sobre su vehículo. Él pide que puedan devolver su auto debido a que es la herramienta de trabajo con la que sustenta su hogar y a sus tres menores hijas.

“Recientemente perdí a mi padre por el COVID-19 y mi familia pasó una terrible situación económica, espero que las autoridades puedan brindarme esa tranquilidad de poder encontrar mi auto”, finalizó.