El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, sostuvo que su institución está analizando proponerle al Gobierno volver a una cuarentena focalizada de al menos 15 días, esto para intentar contener las cifras de contagio por la COVID-19.

En declaraciones al programa “Al estilo Juliana”, Palacios Celi subrayó que la curva de contagios está en aumento en todas las regiones del país y que si la estrategia (cuarentena focalizada) aplicada por el Gobierno no da resultados en los siguientes días, se debe aplicar una medida más drástica.

“Por eso ahora en el colegio médico estamos evaluando la posibilidad, que no es una medida popular, para volver a una cuarentena generalizada, por lo menos por 15 días. Para en esos quince días diagnosticar, aislar, tratar y acompañar. De esa manera se puede cortar la transitividad. . Si seguimos en esta curva que crece hacia arriba, todas las alertas sanitarias encendidas y no hay una respuesta efectiva por parte del gobierno, entonces hay que comenzar a pensar en algo. Porque si no esto nos va a golpear demasiado”, indicó Palacios en ATV.

Cabe resaltar que esta ha sido la peor semana de la pandemia en el Perú. Solo entre el 28 y 30 julio, 12 407 peruanos resultaron positivos al nuevo coronavirus, según el Ministerio de Salud, pero esta cifra sería mayor dadas las discrepancias que existen entre los datos presentados por el Minsa y los que diariamente revelan las direcciones regionales de Salud de todo el país.

En ese sentido, el representante del gremio médico criticó el discurso que dio el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, pues consideró que minimizó el aumentó en los casos positivos de COVID-19.

“Al decir que esto se trata solo de un pequeño rebrote, el premier está minimizando la situación innecesariamente. La curva que vemos es una tragedia para el Perú”, señaló.